Tennis: ranking Atp e Wta aggiornato al 06-10-2020. Risultati Roland Garros ottavi e accoppiamenti dei quarti di finale.

Restano invariate le prime 5 posizioni del ranking maschile Atp con Djokovic saldamente in testa a quota 11.260 pt. e Nadal secondo a 9.850 punti.; l’austriaco Thiem è terzo con 9.125 pt. , che stacca Federer quarto con 6.630 pt..

In quinta posizione Medvedev tiene a poca distanza con i suoi 5.890 pt. il greco Tsitsipas sesto con 5.565. Il tedesco Zverev eliminato dal nostro talentuoso Sinner, resta settimo a quota 4.650 pt. e precede Berrettini ottavo a 3.075 pt., 45 pt. in più per l’italiano rispetto alla classifica del 28 settembre scorso.

Al nono posto l’altro russo Rublev, che la scorsa settimana era 12mo con 2.614 pt., ora a 2.974 pt. che gli permettono di staccare il francese Monfils decimo a 2.860 pt..

L’argentino Schwartzman ancora in gara nei quarti, sale dal 14mo all’11mo posto con 2.820 pt..

Fabio Fognini fermo al 15mo posto con 2.400 pt..

Per quanto riguarda gli altri azzurri Lorenzo Sonego, eliminato negli ottavi sale di 4 posizioni: dalla 46ma alla 42ma con 1.245 pt..

Jannik Sinner grazie alla meritata vittoria negli ottavi, guadagna 29 posizioni ed arriva alla 46ma con 1.136 pt. rispetto ai 788 di sette giorni fa.

Nei primi 100 restano Travaglia, che si trova in 69ma posizione con 849 pt., Caruso 88mo a 742 pt. e Mager 91mo con 717 pt..



Saluta per ora la top 100 Seppi, che scende alla 102ma posizione (679 pt.), seguito da Cecchinato al 104mo posto (656 pt.).

La rivelazione del torneo Altmaier balza dalla 186ma postazione alla 122ma (501 pt.) ma termina agli ottavi la sua splendida cavalcata contro lo spagnolo Carreno Busta perdendo per 3 set a 0.

Classifica maschile Atp aggiornata al 06-10-2020:

1 Djokovic 11.260 pt.

2 Nadal 9.850

3 Thiem 9.125

4 Federer 6.630

5 Medvedev 5.890

6 Tsitsipas 5.565

7 Zverev 4.650

8 Berrettini 3.075

9 Rublev 2.974

10 Monfils 2.860.

Il ranking femminile Wta vede 2 novità come il quarto posto della Svitolina che scavalca la Pliskova, ed il nono posto della Kvitova che sale di due gradini.

Al primo posto troviamo l’aussie Barty con 8.717 pt. davanti alla Halep, ferma a quota 7.255 pt.

La terza piazza è della nipponica Osaka con 5.780 pt., che precede la Svitolina, quarta a 5.260 pt.. La Pliskova scende in quinta posizione con 5.205 pt. e resta davanti alla statunitense Kenin, sesta con 4.890 pt..

Al settimo posto troviamo la canadese Andreescu ferma a 4.555 pt.,che precede di soli 50 pt. la Bertens (4.505 pt.).

La Kvitova entra nella top ten con 4.166 pt. e supera Serena Williams, stabile al decimo posto con 4.080 pt..

Le italiane nella top cento sono Camila Giorgi 74ma con 940 pt., e la meravigliosa Trevisan, che grazie ai quarti di finale appena conquistati, vola dalla 159ma posizione all’83ma con 879 pt., continuando cosi l’ascesa ai livelli che merita.

Jasmine Paolini è 95ma con 785 pt., la Cocciaretto 131ma a 568 pt. e Sara Errani passa dalla 150ma alla 137ma posizione arrivando a 548 pt..

Classifica femminile Wta aggiornato al 06-10-2020:

1 Barty 8.717 pt.

2 Halep 7.255

3 Osaka 5.780

4 Svitolina 5.260

5 Pliskova 5.205

6 Kenin 4.890

7 Andreescu 4.555

8 Bertens 4.505

9 Kvitova 4.166

10 S. Williams 4.080.

Risultati ottavi maschili:

Nadal-Korda 6-1 6-1 6-2.

Sinner-Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3.

Thiem-Gaston 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3.

Schwartzman-Sonego 6-1 6-3 6-4.

Rublev-Fucsovics 6-7 7-5 6-4 7-6.

Tsitsipas-Dimitrov 6-3 7-6 2-6.

Djokovic-Khachanov. 6-4 6-3 6-3.

Carreno-Busta-Altmaier 6-2 7-5 6-2.

Quarti di finale del 6 e 7 ottobre:

Djokovic-Carreno Busta ore 12.

Schwartzman-Thiem ore 14.

Sinner-Nadal ore 17:30.

Rublev-Tsitsipas mercoledi ore 12.

Risultati ottavi femminili:

Swiatek-Halep 6-1 6-2.

Trevisan-Bertens 6-4 6-4.

Podoroska-Krejcikova 2-6 6-2 6-3.

Svitolina-Garcia 6-1 6-3.

Kvitova-Zhang 6-2 6-4.

Siegemund-Badosa 7-5 6-2.

Kenin-Ferro 2-6 6-2 6-1.

Jabeur-Collins oggi alle ore 11.

Quarti di finale del 6 e 7 ottobre:

Svitolina-Podoroska ore 12:30

Swiatek-Trevisan ore 16.

Kvitova-Siegemund mercoledi ore 12.

Kenin- Jabeur o Collins