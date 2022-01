Djokovic rispedito a casa dal governo australiano: esenzione medica non valida

Arriva dall’Australia una notizia clamorosa: Novak Djokovic, dopo essere atterrato a Melbourne, é stato rispedito a casa dal governo australiano. L’esenzione medica non salva il tennista serbo che, una volta in aeroporto, é stato respinto dal governo dello stato di Victoria perché giudicato non valido il motivo dell’esenzione medica dal vaccino anti Covid 19.

Nole fermato in aeroporto: non giocherà gli Australian Open

Sono stati giorni di incertezza quelli che hanno interessato la partecipazione agli Australian Open da parte di Novak Djokovic. Nell’ultimo periodo, si era quasi dato per scontato che il serbo non avrebbe giocato a causa della mancata vaccinazione contro il coronavirus, obbligatoria per entrare nel territorio australiano. Ieri mattina il numero 1 al mondo ha annunciato con un post su Instagram di essere in partenza per Melbourne, e di essere provvisto di un’esenzione medica per poter ugualmente prendere parte al torneo. Il caso ha suscitato polemiche e indignazione tra gli appassionati di tennis e non solo. Tuttavia, é di pochi minuti fa la svolta decisiva: l’esenzione medica di Nole non é stata ritenuta valida dal governo australiano. Novak é stato costretto, così, a fare ritorno a casa, perdendo così la chance di poter conquistare il suo 21esimo Slam in carriera.