ATP 250 Marrakech: i tennisti italiani in tabellone

Concluso il mese di marzo, interamente dedicato al cemento americano, la terra rossa fa il suo ritorno nel circuito ATP. In attesa dei più importanti tornei su questa superficie (Monte Carlo, Barcellona, Madrid, Roma e Roland Garros), il tennis mondiale vola in Marocco. È iniziata infatti la settimana dell’ATP 250 di Marrakech, competizione che vedrà in campo anche quattro giocatori italiani. Sto parlando di Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Andrea Vavassori. Ai loro nomi potrebbe aggiungersi anche quello di Gian Marco Moroni, impegnato nell’ultimo turno di qualificazioni contro il bosniaco Damir Dzumhur. Della stessa nazionalità è anche Mirza Basic, avversario di Andrea Vavassori nel suo incontro decisivo per l’accesso al tabellone principale del singolare (il tennista piemontese è già presente nel main draw del doppio, gareggerà in coppia con il polacco Jan Zielinski). Seguite qui su SuperNews i risultati degli atleti azzurri a Marrakech!

ATP 250 Marrakech: i risultati degli italiani

Singolare – Qualificazioni

SECONDO TURNO

Gian Marco Moroni – Mirza Basic (Bosnia Erzegovina)

Andrea Vavassori – Damir Dzumhur (Bosnia Erzegovina)

Singolare – Principale

PRIMO TURNO

Stefano Travaglia – Alex Molcan (Slovacchia)

Lorenzo Musetti – Albert Ramos-Vinolas (Spagna)

Marco Cecchinato – Roberto Carballes Baena (Spagna)

Doppio – Principale

PRIMO TURNO

Andrea Vavassori/Jan Zielinski (Polonia) – Jonathan Erlich (Israele)/Edouard Roger-Vasselin (Francia)