Sinner-Wawrinka, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Ottavi di finale US Open

Dopo aver sconfitto il connazionale Sonego, Jannik Sinner si invola verso i turni più importanti e le gare più emozionanti degli US Open e si prepara ad affrontare lo svizzero Stan Wawrinka, attualmente numero 49 ATP e ormai non più quello di una volta.

Sabato 2 settembre ad orario ancora da definire, si disputerà il match Sinner-Wawrinka valevole per gli ottavi di finale dello US Open, in corso di svolgimento sui campi di Flushing Meadows.

L'italiano, numero 6 ATP, ha distrutto 3-0 sia Hanfmann al Primo turno sia il connazionale Sonego al Secondo turno, ottenendo quindi il pass per affrontare lo svizzero agli ottavi di finale: se dovesse avanzare, probabile l'incrocio con Zverev ai quarti.

Dove vedere Sinner-Wawrinka in tv in chiaro e streaming gratis

La gara degli US Open Sinner-Wawrinka, valevole per gli ottavi di finale, sarà visibile in esclusiva su SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Non solo la diretta tv in chiaro: sul sito dell'emittente sarà possibile anche assistere al match in live streaming, semplicemente collegandosi da pc o da smartphone. La live in streaming sarà disponibile anche attraverso SuperTennix, piattaforma per cui è necessario un abbonamento al portale.