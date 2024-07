Tennis, ATP Masters 1000 Miami: vince Jannik Sinner! Battuto in finale Grigor Dimitrov. Nuovo record per il campione italiano. Ecco quale...

Non smette più di stupire e di vincere. Jannik Sinner si aggiudica anche l'ATP Masters 1000 Miami (Miami Open) nell'impianto in erba dello "Hard Rock Stadium", battendo in finale l'avversario bulgaro Grigor Dimitrov con un punteggio di 6-3, 6-1. Diventa il numero due del mondo, oltre che il primo italiano a riuscire in questa impresa.

Jannik Sinner vince l'ATP Masters 1000 di Miami

Il punteggio ottenuto, battendo l'antagonista bulgaro Grigor Dimitrov con un punteggio di 6-3, 6-1, testimonia la netta supremazia del campione italiano che si è sbarazzato all'ultimo atto del torneo statunitense in quasi 75 minuti di gioco. Un altro record ottenuto per l'appena 22.enne, un fenomeno che mantiene la sua umile aplomb nonostante gli occhi e la pressione mediatica di tutto il mondo. Era arrivato negli Stati Uniti come terzo del Ranking ATP, oltre che come seconda testa di serie. Grazie a questa nuova vittoria, difatti, l'altoatesino supera in classifica lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre resta inamovibile in testa il serbo Novak Djokovic. E' appena l'inizio di Aprile e Jannik Sinner ha già conquistato il terzo titolo personale del 2024, aggiungendolo in bacheca personale insieme all'Australian Open e l'ATP di Rotterdam.

La gara inizia con un tifo che sembra tendere di più per il tennista bulgaro ma non mancheranno gli inevitabili applausi per il campione di casa azzurra. Dopo un inizio in equilibrio, Jannik Sinner ha smorzato l'inerzia della gara nel terzo game con una palla break in favore di Grigor Dimitrov; da questo punto, è iniziato il netto crescendo del bolzanino, contrassegnato da una serie di passanti in corsa, accelerazioni e svariate corse sulla linea di fondo. Al nono game, piuttosto avvincente, si conclude il primo set, dopo un 15-40 culminato dal servizio che porta il risultato sul 6-3.

Il secondo set parte subito in favore di Jannik Sinner, con l'1-0 al primo game, ma il Grigor Dimitrov cerca di tenersi a galla con il proprio avversario riportandosi in parità nel secondo game. Man mano, sebbene il bulgaro abbia giocato una buona gara, il crescendo del numero due al mondo arriva alla punta massima nel settimo game, quello finale: subito 40-0 in proprio favore e al primo match point chiude la gara dopo quasi un'ora e un quarto di gioco.

Jannik Sinner non finirà di stupire qui, di certo. E' già ampiamente leggenda.