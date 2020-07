Reggina, scelto il portiere per la Serie B: vicinissimo un ex Milan

La Reggina ha dominato il campionato di Serie C, girone C (interrotto alla 30.a giornata per l’emergenza Coronavirus) e lo ha vinto con 69 punti in 30 giornate (21, vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte) con un vantaggio di 9 punti sul Bari, secondo e che ha perso la finale Playoff contro la Reggio Audace. La formazione amaranto si sta già allenando in vista della prossima stagione e il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, si sta mettendo al lavoro per regalare a mister Mimmo Toscano una rosa di tutto rispetto per il prossimo campionato di Serie B.

Reggina, si parte dal portiere per rinforzare la rosa

Il primo tassello della rosa 2020-2021 dovrebbe partire dalla porta, infatti Taibi dopo aver sondato il terreno prima per Carnesecchi, attualmente al Trapani, e poi per Emiliano Viviano, adesso spunta il nome di Alessandro Plizzari, che sta terminando la stagione con il Livorno in prestito dal Milan. Nelle scorse settimane erano iniziate le prime chiacchierate tra Taibi e Maldini ma adesso la Reggina vuole chiudere quanto prima la trattativa, infatti gli amaranto sembrano vicinissimi a chiudere la trattativa con i rossoneri assicurandosi il portiere classe 2000 in prestito. Con il possibile arrivo di Plizzari in casa Reggina, pare sia destinato a restare in amaranto anche Guarna che dovrebbe fare da chioccia al portierino di scuola Milan.