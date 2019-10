Basket, Eurolega: Panathinaikos Atene-Olimpia Milano, streaming Eurosport Player oggi 17 ottobre

Questa sera alle ore 20.30 all’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall di Atene, Panathinaikos Atene-Olimpia Milano scenderanno sul parquet per sfidarsi nella terza giornata della regular season di Eurolega.

Panathinaikos Atene-Olimpia Milano, presentazione del match

Le due squadre nelle prime due giornate hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta: i padroni di casa hanno sconfitto all’esordio davanti al proprio pubblico la Stella Rossa Belgrado per 87-82, perdendo poi in trasferta la settimana successiva contro l’ASVEL Villeurbaunne per 79-78 dopo essere stata in vantaggio di 13 punti all’inizio dell’ultimo quarto; gli ospiti hanno perso in casa del Bayern Monaco per 78-64 per poi riscattarsi in casa venerdì scorso sconfiggendo a domicilio lo Zalgiris Kaunas per 85-81.

Per gli uomini di Ettore Messina sarà un match molto complicato su un campo caldo come quello ateniese, la partenza in campionato non è stata delle più convincenti visto che in quattro giornate si sono registrate due vittorie e due sconfitte, ma entrambe in casa, evento raro per i lombardi almeno per quanto riguarda il campionato di Serie A. Gli avversari odierni del coach Argyris Pedoulakis nella loro storia hanno vinto sei volte l’Eurolega e ben 38 il campionato Nazionale, dove vengono da tre conquiste consecutive.

L‘Olimpia Milano punterà molto su Sergio Rodriguez e Michael Roll dove Nick Calathes e Tyrese Rice dovranno essere bravi a difendere bene per limitarli il più possibile; i greci invece avranno Deshaun Thomas e Jimmer Fredette i loro principali terminali offensivi (40 punti in due la scorsa settimana a Villerbaunne).

Sono diciotto i precedenti tra Panathinaikos Atene-Olimpia Milano con gli ateniesi in vantaggio per 13-5 e dove hanno vinto cinque delle ultime sei sfide, anche se nell’ultima sfida in terra ellenica hanno visto vincere le scarpette rosse per 86-83 lo scorso 21 dicembre con Arturas Guidatis (attualmente ancora indisponibile) autore di 20 punti e 8 rimbalzi.

Gli arbitri della gara saranno Daniel Hierrezuelo (Spagna), Tomasz Trawicki (Polonia) e Milan Nedovic (Slovenia).

Panathinaikos Atene-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per la terza giornata di Eurolega tra Panathinaikos Atene-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.30, sarà visibile (dalle ore 20.20) in diretta solamente in streaming sul Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La telecronaca della gara sarà a cura di Niccolò Trigari e Hugo Sconochini, gli inviati a bordocampo saranno Giulia Cicchinè e Daniele Fantini.

Per chi non avrà la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.