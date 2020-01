Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia: diretta tv e streaming, dove vedere basket Serie A oggi 4 gennaio

Questa sera alle ore 20.30 al PalaLeonessa si affronteranno Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia, match valido per la 17.a giornata (ultima d’andata) del campionato di Serie A di basket.

Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia, presentazione del match

I padroni di casa di coach Vincenzo Esposito stanno vivendo un ottimo momento e con quattro vittorie nelle ultime quattro gare sono tra le squadre più in forma del campionato: la striscia vincente è cominciata in casa contro Pistoia (86-74), poi nella trasferta di Roma dove c’è stato un dominio assoluto (83-53), per proseguire nei due derby lombardi contro Cremona in casa e Cantù fuori, match vinti rispettivamente per 91-76 e 93-82. La classifica è molto positiva con il terzo posto a 20 punti (10 vittorie e 5 ko) in coabitazione con l’Olimpia Milano e con il secondo posto del Banco Di Sardegna Sassari che dista quattro punti. Dunque qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia conquistata in anticipo e con un’eventuale vittoria di stasera la certezza di chiudere il girone d’andata a 22 punti al terzo posto (vittoria a Milano nello scontro diretto per 73-65) che sarebbe un grande traguardo per il team bresciano che fino ad ora sta avendo ottime prestazioni da tutti i componenti ma in particolare una menzione di merito va a Tyler Cain che sta tirando da 2 con un ottimo 71,7%, Abass Awudu Abass (89.1% ai tiri liberi) e Luca Vitali (6,3 assist a partita).

I campioni d’Italia di Venezia del confermatissimo Walter De Raffaele si trovano al sesto posto con 16 punti insieme a Fortitudo Bologna e Vanoli Cremona (otto successi e otto sconfitte) e con la qualificazione alle Final Eight ancora da conquistare dove una vittoria garantirebbe il pass per la competizione nazionale in programma il prossimo mese, ma un ko metterebbe a serio rischio la partecipazione e in questo caso bisognerebbe aspettare i risultati dagli altri campi visto che ci sono quattro formazioni con 14 punti ancora in corsa. Purtroppo per i lagunari il vero tallone d’Achille fino ad ora sono state le trasferte con una sola vittoria (nell’ultima giocata sul campo di Reggio Emilia per 104-85) a fronte di cinque sconfitte, mentre in casa il ruolino è stato quasi perfetto con la sola eccezione della battuta d’arresto per 71-70 contro l’Olimpia Milano. I giocatori più continui sono stati in questo girone d’andata senza dubbio Austin Daye e Mitchell Watt che hanno tolto più di una volta le castagne dal fuoco.

Entrambe le squadre hanno passato la prima fase a gironi di EuroCup e ora nella seconda sono state inserite nello stesso girone insieme ai tedeschi dell’Ewe Baskets Oldenburg e ai greci del Promitheas Patrasso; i due derby si giocheranno il 14 gennaio in Laguna e il 4 marzo in Lombardia.

I precedenti in terra bresciana sono dodici e vede il bilancio in perfetta parità con sei vittorie ciascuno; curiosamente anche nella scorsa stagione questo match si giocò all’ultima giornata del girone d’andata e vide il successo dei padroni di casa per 72-70.

Gli arbitri della gara saranno Roberto Begnis di Crema (Cremona), Lorenzo Baldini di Firenze e Dario Morelli di Brindisi.

Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire l’incontro tra Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia, valido per la 17.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.20.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

SEGUI GERMANI BASKET BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA, SERIE A DIRETTA STREAMING SU DAZN



Il match tra la squadra lombarda e quella veneta sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.