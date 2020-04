Calciomercato Inter: si lavora per un incredibile ritorno

L’Inter durante questo stop forzato per l’emergenza Coronavirus sta scandagliando il mercato per rinforzarsi adeguatamente per la stagione 2020-21 che al momento ancora non si sa quando comincerà.

Calciomercato Inter, ecco il possibile ritorno

Intanto l’amministratore delegato Giuseppe Marotta sta lavorando per un incredibile ritorno, ovvero il portoghese Joao Cancelo attualmente al Manchester City e che ha giocato in nerazzurro due stagioni fa collezionando tra campionato e coppe 34 presenze (con un gol al Cagliari) con un ottimo rendimento decisivo per il raggiungimento per il quarto posto, ma che non è bastato al terzino destro per ottenere la conferma e a fine campionato tornò al Valencia, per poi passare alla Juventus per 40 milioni.

In questa stagione il giocatore lusitano ha totalizzato complessivamente 24 presenze ma con la maggior partendo dalla panchina, non conquistando la fiducia del suo allenatore Pep Guardiola; dunque visto il poco utilizzo Joao Cancelo starebbe pensando al ritorno a Milano visto oltretutto che Marotta sembrerebbe già essere in contatto con il club inglese che lo lascerebbe partire per 50 milioni che di questi tempi non sono pochi.

Calciomercato Inter, possibile contropartita

Va detto che i Citizens sarebbero interessati al difensore slovacco Milan Skriniar o in seconda battuta al più giovane Alessandro Bastoni visto che dovranno rinforzare il reparto difensivo e l’acquisto di uno dei due farebbe di conseguenza scendere il costo del cartellino. Per Antonio Conte sarebbe un rinforzo importante, visto che il tecnico nerazzurro cerca un giocatore dotato di grande spinta e bravo a fornire assist e che sappia fare con giudizio anche la fase difensiva (anche su questo il classe ’94 deve ancora migliorare). Ora bisognerà vedere nelle prossime settimane come si evolverà questa possibile trattativa, ma le possibilità di un ritorno ci sono tutte.