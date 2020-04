Calciomercato Juventus, Hakimi sicuro: “Il loro interesse fa piacere”

Calciomercato Juventus, Hakimi parla del suo futuro

Achraf Hakimi è uno dei nomi più interessanti in ottica calciomercato Juventus. Il terzino destro marocchino, 22 anni a novembre, è stato tra le note più liete di questa Bundesliga, stupendo tutti con la maglia del Borussia Dortmund. Sette gol e dieci assist tra campionato e coppe che ne fanno ad oggi uno dei laterali difensivi più efficaci ed interresanti d’Europa. Il ragazzo è di proprietà del Real Madrid, ma non è da escludere che in estate si possano aprire per lui le porte di altri club, com’egli stesso ha confermato ai microfoni di Cadena Ser

Calciomercato Juventus, Hakimi ammette: “L’interesse dei bianconeri fa molto piacere”

“L’interesse di club importanti come Juventus, Bayern e PSG? Certo che fanno piacere“, ha dichiarato Hakimi all’emittente spagnola. Lo stesso giocatore è poi passato a parlare della sua situazione contrattuale con il Real Madrid: “Se prolungherò il contratto col Real Madrid? Non lo so, di certe cose si occupa il mio agente. Aspetteremo l’estate per decidere, dobbiamo capire quale sarà l’opzione migliore per il mio futuro. Al momento non ho parlato di rinnovo con nessuno, il mio contratto in essere con il Real Madrid è quello firmato nel 2017″.

Un accordo che scadrà nel 2022 e che potrebbe indurre Paratici ad agire subito per anticipare la concorrenza. Il calciomercato della Juventus entra già nel vivo con la dirigenza che pensa a rinforzarsi in vista del futuro.