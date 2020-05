Juventus, Demiral non è in vendita

Merih Demiral è una delle sorprese della Juventus targata Maurizio Sarri, ed al di là del tempo impiegato per essere inserito nelle gerarchie del tecnico toscano, ha dimostrato fin da subito di possedere qualità imprescindibili ed uniche.

Il giocatore ha impressionato la società bianconera che l’ha acquistato quest’estate dal Sassuolo per 15 milioni di euro, e nonostante lo scarso minutaggio e lo sfortunato infortunio rimediato durante Roma-Juventus proprio pochi minuti dopo aver siglato il suo primo gol con la maglia della Juventus, il difensore è stato dichiarato incedibile.

Sarri lo ritiene il giocatore con caratteristiche più simili a Giorgio Chiellini, e data l’età del capitano bianconero, Demiral è ritenuto, insieme a Matthijs De Ligt, parte fondamentale del reparto difensivo della Juve del futuro.

Durante i colloqui tra Juventus e Lione per Houssem Aouar, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha fatto il nome di Demiral come contropartita per abbassare il prezzo del francese, trovando il muro della società bianconera.

In questo momento Fabio Paratici è concentrato sulla pista calda che porta alle coordinate di Barcellona per acquistare il talento Arthur, e per il quale la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Miralem Pjanic.

Lo scenario di uno scambio tra Aouar e Demiral è del tutto escludibile, il Lione vuole monetizzare al massimo dalla vendita dei propri talenti, e la Juventus dal canto suo, valuta Demiral circa 40 milioni, un prezzo che questa estate è difficilmente raggiungibile per chiunque in quanto il giocatore è giovane ma tra l’infortunio e il periodo di adattamento ha collezionato ancora poche presenze.

Nel frattempo il difensore classe 1998 prosegue il suo percorso riabilitativo presso il J Medical, e in caso di ripresa dei campionati, potrebbe trovare ancora spazio in campo.

Fabio Paratici ha deciso: Demiral non è in vendita e nemmeno inseribile come contropartite nelle trattative imbastite dalla Juventus, che farà di tutto per non cederlo, a meno che, non sia il giocatore stesso a chiederlo, ipotesi al momento davvero lontana.