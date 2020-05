Lazio, Tare prova lo sgarbo all’Inter: vuole soffiare il giocatore con due jolly

La Lazio ha cominciato a programmare la prossima stagione. I biancocelesti hanno sorpreso tutti quest’anno arrivando alla sosta forzata del campionato al secondo posto, in piena lotta per il titolo, ad una lunghezza dalla Juventus. Il club di Claudio Lotito ormai è una realtà del calcio italiano e ha sempre respinto gli assalti dei top club europei per i suoi gioielli, su tutti Luis Alberto e Milinkovic-Savic. L’obiettivo sarà quello di allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche per affrontare in maniera competitiva la Champions League. Il ritorno nella massima competizione europea, infatti, sembra ormai scontato.

Sgarbo all’Inter – Nella prossima sessione di calciomercato potrebbero nascere degli intrecci importanti con le altre big. Una di queste è l’Inter che, come la Lazio, si sta muovendo già sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il nome finito nel mirino delle due società è quello di Marash Kumbulla. Il centrale albanese è stato una delle rivelazioni di questo campionato con la maglia del Verona e, inevitabilmente, ha scatenato una vera asta. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, è pronto a fare lo sgarbo ai nerazzurri giocandosi due jolly. Sul piatto, per convincere il giocatore, c’è la Champions League e la possibilità di crescere in modo graduale giocando con continuità, due elementi che non sono scontate quando si parla di big europee.