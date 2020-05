Milan, occhi su Meret: i rossoneri offrono uno scambio al Napoli

Il nome di Alex Meret potrebbe essere uno di quelli a caratterizzare la prossima sessione di calciomercato. Il portiere del Napoli è finito ai margini dell’undici titolare e la possibile permanenza di Gennaro Gattuso potrebbe portarlo a chiedere la cessione. L’estremo difensore, infatti, vuole giocare con continuità per non rischiare di perdere il posto in Nazionale, anche in vista degli Europei, che sono stati rinviati alla prossima estate. Uno dei club che avrebbe messo gli occhi su di lui è il Milan, che potrebbe cedere Gigio Donnarumma, visto il contratto in scadenza a giugno 2021. Il classe 1999 non sembra orientato a firmare il rinnovo e per questo la cessione sembra scontata dato che i rossoneri non vogliono perderlo a parametro zero.

La proposta del Milan – Il Milan sarebbe pronto a fare la sua proposta per strappare Alex Meret al Napoli. L’estremo difensore è stato acquistato due anni fa dall’Udinese per 30 milioni di euro e, nonostante la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio, difficilmente gli azzurri chiederanno una cifra inferiore. Per questo motivo i rossoneri vorrebbero intavolare uno scambio con i partenopei, mettendo sul piatto il cartellino di Kessié. Il centrocampista ivoriano piace al club di De Laurentiis, avendo caratteristiche simili a quelle di Allan, unico big in uscita, ma l’affare potrà andare in porto solo con un conguaglio vicino da almeno 10 milioni di euro.