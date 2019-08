Dove vedere la Vuelta 2019 in tv e streaming: programmazione, orari e canali

Tutto è ormai pronto per la settantaquattresima edizione della Vuelta che partirà sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja con la cronometro a squadre e terminerà domenica 15 settembre con la passerella finale con arrivo a Madrid. Ora vedremo insieme dove i tanti appassionati di ciclismo potranno guardare la corsa spagnola con la programmazione e gli orari delle ventuno tappe.

Dove vedere la Vuelta 2019 in tv e streaming

La grande novità di questa edizione è che la Vuelta sarà visibile sulla piattaforma DAZN, servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi di proprietà della Perform Group che si è accordato con Discovery, il gruppo che controlla Eurosport, e dallo scorso 1 agosto tutti i possessori di un abbonamento DAZN hanno nel pacchetto anche i canali Eurosport HD e Eurosport 2 HD. Ricordiamo che chi non è abbonato a DAZN può vederlo gratuitamente per un mese e per farlo basta registrarsi sul sito, poi alla fine del mese chi vorrà potrà disdire senza pagare nulla.

Andando nello specifico, la Vuelta sarà trasmessa su Eurosport HD e avrà una copertura molto importante perchè oltre alle diretta delle tappe che saranno trasmesse sempre in esclusiva, alla fine di ogni frazione ci sarà l’appuntamento con Vuelta Extra, uno speciale di venti minuti con i commenti e le analisi a caldo dopo l’arrivo dei corridori, con diversi ospiti importanti. Inoltre per chi si fosse persa la tappa giornaliera, la mattina seguente alle ore 7 ci sarà un’ampia sintesi (90 minuti) del giorno prima, questo per le prime due settimane vista la concomitanza con il torneo tennistico di Flushing Meadows, mentre nella terza ed ultima settimana, la sintesi andrà in onda alle ore 20.45 del giorno stesso su Eurosport 2, questo compreso le prime due tappe di sabato 24 e domenica 25.

La telecronaca della Vuelta sarà affidata a Luca Gregorio con il commento tecnico dell’ex ciclista Riccardo Magrini, coppia ormai ben affiatata e che ottenuto molti consensi; attenzione perchè nelle tappe più importanti ad affiancarli ci sarà un altro ex ciclista, ovvero Wladimir Belli.

Ovviamente la corsa spagnola sarà visibile anche a coloro i quali hanno un abbonamento a Sky, basterà accedere ai canali del decoder 210 (Eurosport 1 HD) e 211 (Eurosport 2 HD). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutte le tappe in streaming su Eurosport Player.

Vuelta 2019, gli orari delle 21 tappe

24/08 Tappa 1: Salinas de Torrevieja-Torrevieja, 18 km (cronometro a squadre) ore 18.56

25/08 Tappa 2: Benidorm-Calpe, 193 km ore 12

26/08 Tappa 3: Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, 186 km ore 12.40

27/08 Tappa 4: Cullera-El Puig, 177 km ore 12.55

28/08 Tappa 5: L’Eliana-Observatorio Astrofisico de Javalambre, 165 km ore 12.45

29/08 Tappa 6: Mora de Rubielos-Ares del Maestrat, 196,6 km ore 11.50



30/08 Tappa 7: Onda-Mas de la Costa, 182,4 km ore 12.20

31/08 Tappa 8: Valls-Igualada, 168 km ore 12.58

1/09 Tappa 9: Andorra la Vella-Cortals d’Encamp, 96,6 km ore 14.50

2/09 Riposo

3/09 Tappa 10: Jurançon-Pau, 36,1 km (cronometro individuale) ore 13.37

4/09 Tappa 11: Saint Palais-Urdax Dantxarinea, 169 km ore 12.40

5/09 Tappa 12: Circuito de Navarra-Bilbao, 175 km ore 12.50

6/09 Tappa 13: Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 167,3 km ore 12.45

7/09 Tappa 14: San Vicente de la Barquera-Oviedo, 189 km ore 12.35

8/09 Tappa 15: Tineo-Santuario del Acebo, 159 km ore 12.55

9/09 Tappa 16: Pravia-Alto de La Cubilla. Lena, 155 km ore 13.25

10/09 Riposo

11/09 Tappa 17: Aranda de Duero-Guadalajara, 199,7 km ore 11.30

12/09 Tappa 18: Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, 180,9 km ore 12.25

13/09 Tappa 19: Avila-Toledo, 189 km ore 13.20

14/09 Tappa 20: Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, 189 km ore 12

15/09 Tappa 21: Fuenlabrada-Madrid, 105,6 km ore 17.05