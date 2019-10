Ciclismo, Giro dell’Emilia 2019: percorso e favoriti, diretta tv e streaming sabato 5 ottobre

Dopo la conclusione dei campionati mondiali, il ciclismo proseguo il suo autunno con il Giro dell’Emilia, valevole come evento dell’UCI Europe Tour 2019. Nella passata stagione a trionfare fu il friulano Alessandro De Marchi, davanti al colombiano Rigoberto Uran e al belga Dylan Teuns giunti rispettivamente a 8 e 9 secondi di ritardo.

Giro dell’Emilia, il percorso

La partenza sarà alle ore 11.30 e i ciclisti dovranno percorrere 207 chilometri con partenza da Casalecchio di Reno e arrivo a San Luca con la famosa scalata che ricordiamo quest’anno è stata protagonista della tappa inaugurale del Giro d’Italia.

Il primo traguardo volante si avrà al nono km a Zola Predosa, mentre il secondo al km 12.9 a Gessi; dopo l’inizio in sordina ecco arrivare il primo GPM, ovvero Mongardino, per poi scendere a Vado e per poi nuovamente salire fino al GPM del Passo Brasimone molto dura affrontare ((quasi 20 km con una pendenza media del 5%). Superata questa fatica il percorso presenterà un tratto di discesa fino ad arrivare al terzo GPM del Valico Ganzole (al km 126), lungo solamente due km ma con una pendenza che va dal 8 al 18%.

Superata quest’altra salita, il percorso si presenterà pianeggiante per una trentina di km con il traguardo volante di Rastigliano al km 158, dopodichè dopo 12 km ci sarà il circuito finale di Bologna da ripetere quattro volte e lungo nove km con la famosa salita del San Luca (2.1 km al 10%, con punte al 18%) dove chi avrà più gamba potrà giocarsi la vittoria finale.

Giro dell’Emilia 2019, borsino favoriti

***** Primoz Roglic, Egan Bernal, Tadej Pogacar

**** Rigoberto Uran, Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali

*** Jacob Fuglsang, Gianni Moscon, Giovanni Visconti

** Bauke Mollema, Warren Barguil, Richard Carapaz

* Ivan Ramiro Sosa, Esteban Chaves, Mikel Landa

Giro dell’Emilia 2019, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo il Giro dell’Emilia sarà visibile sia sul canale Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) sia su Rai Sport +HD (canale 227) con collegamento in diretta a partire dalle ore 15.

Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su Eurosport Player e RaiPlay.

SEGUI IL GIRO DELL’EMILIA 2019, IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La corsa emiliana si potrà guardare anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.