LIVE Salernitana-Lecce diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Salernitana-Lecce, derby del sud in Serie B. 20.a giornata del campionato cadetto 2018/2019. Alle ore 18, allo stadio Arechi di Salerno, scendono in campo la Salernitana di Angelo Gregucci e il Lecce di Fabio Liverani. I due allenatori sono stati entrambi giocatori della Lazio. I campani hanno 27 punti in classifica e sono nel gruppone che lotta per i play-off. I pugliesi di punti ne hanno 31 e sono quarti, a meno 6 dalla capolista Palermo. La Salernitana è reduce da una grande vittoria esterna, per 2-1, proprio sul campo dei rosa-nero. Il Lecce invece nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Benevento, con il punteggio di 1-1. I granata campani hanno il terzo miglior rendimento interno del campionato, con 20 punti conquistati sui 30 disponibili. Il Lecce non vince in trasferta dallo scorso 2 dicembre, quando si impose per 2-0 sul campo del Carpi.

Salernitana-Lecce, le probabili formazioni

Salernitana-Lecce, le scelte dei due allenatori. QUI SALERNITANA – Questi i probabili undici di partenza della Salernitana (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Perticone, Gigliotti; Pucino, Castiglia, Akpa Akpro, Vitale; Rosina, D. Anderson; Jallow. QUI LECCE – Questi i probabili undici di partenza del Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Tachtsidis, Petriccione, Scavone; Mancosu; Falco, La Mantia. Ad arbitrare la gara ci sarà il signor Luigi Pillitteri della sezione di Palermo. Calcio d’inizio in programma per le ore 18.