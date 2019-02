LIVE Combinata Bansko 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: super G ore 10.30

DIRETTA COMBINATA BANSKO, SCI ALPINO MASCHILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

COMBINATA BANSKO 2019

Marc Girardelli/Tomba, ventinovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Combinata Bansko 2019: i pettorali di partenza

Dopo il secondo Team Event della stagione a Stoccolma (terzo slalom parallelo), la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 si sposta in Bulgaria per disputare la prima delle due gare in programma sulla Marc Girardelli/Tomba, ossia la combinata Bansko. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio del super-G e alle 14.00 avrà luogo lo slalom speciale, con l’austriaco Marco Schwarz che proverà a diventare il vincitore della coppa di specialità (dopo aver vinto a Wengen). Di seguito i pettorali di partenza designati per il super-G:

1 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

2 MAYER Matthias 1990 AUT Head

3 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

4 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

5 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

6 LIGETY Ted 1984 USA Head

7 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

8 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol

9 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

10 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

11 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

12 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

14 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

15 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

16 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

17 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon

18 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

19 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

20 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

21 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

22 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

23 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli

24 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

25 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

26 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

27 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

28 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

29 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

30 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

31 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

33 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

34 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

35 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

36 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

37 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

38 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

39 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic

40 GOWER Jack 1994 GBR

41 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

42 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

43 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

44 SCHIEDER Florian 1995 ITA Head

45 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

46 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

47 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli

48 WALDER Christian 1991 AUT Head

49 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head

50 PRAST Alexander 1996 ITA Head

51 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

52 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

53 CASSE Mattia 1990 ITA Head

54 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

55 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

56 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic

57 FEASEY Willis 1992 NZL

58 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

59 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

60 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

61 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli

62 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

63 TODOROV Yoan 1997 BUL Head

Combinata Bansko: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Marc Giradelli/Tomba

26 febbraio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Christof Innerhofer (Italia) 2. Felix Neureuther (Germania) 3. Thomas Mermillod Blondin (Francia)

Sci alpino maschile, combinata Bansko 2019: dove seguirla in TV

La combinata Bansko sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.