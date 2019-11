13.30 – PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL ( 4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

13.30 – PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY ( 4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

Due squadre che si giocano il titolo di campione d’Inghilterra oggi sono l’una contro l’altra: è tempo di Liverpool – Manchester City.

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Il big match di Premier League della 12esima giornata è tra le due squadre che, negli ultimi anni, si sono giocati il titolo di campioni di Inghilterra e oggi, ad Anfield, andrà in scena Liverpool – Manchester City. La squadra di Klopp arriva a questa sfida ancora da imbattuta e oggi vuole continuare questa striscia positiva cercando di allungare ulteriormente il distacco tra se e la rivale di questi ultimi anni: l’allenatore tedesco, dunque, metterà in campo la miglior squadra possibile con il tridente Salah – Firmino e Manè supportati a centrocampo dal capitano Henderson, Wijnaldum e Fabinho. Guardiola, invece, questa stagione ha già fatto qualche passo falso e oggi, ad Anfield, deve vincere per ridurre il distacco dai Reds: in porta rientrato l’allarme Ederson che sarà regolarmente in campo a difendere la porta del City. In difesa Stones rientra in campo insieme a Fernandinho ormai confermato nel ruolo di difensore centrale con Walker e Mendy sulle fasce: avanti Aguero riprenderà il posto da titolare nel tridente completato da Sterling e Mahrez.