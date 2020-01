LIVE Napoli – Inter diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

17.40 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

17.40 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku.

Dopo la sosta si torna in campo con il big match della 18esima giornata di campionato Napoli – Inter con Gattuso che vuole continuare a vincere, Conte per la vetta.

NAPOLI – INTER LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si torna in campo dopo la sosta di Natale con il big match della 18esima tra Napoli – Inter: un match molto importante per entrambe le squadre con il Napoli che vuole continuare a vincere mentre l’Inter vuole riprendersi la vetta per rimanere attaccata alla Juventus. Tanti problemi di formazione, però, per Rino Gattuso che deve far fronte a due assenze importanti quelle di Mertens e Koulibaly che non sono convocati mentre ristabilito Fabian Ruiz che sarà regolarmente in campo per la partita: confermato il 4-3-3 con Milik, Insigne e Callejon a guidare l’attacco partenopeo. Buone notizie, invece, per Antonio Conte che recupera subito Sanchez, Barella e Asamoah regolarmente in gruppo ma perde D’Ambrosio per infortunio: confermato il 3-5-2 per il tecnico pugliese che schiererà Sensi dal primo minuto insieme a Brozovic e Vecino. Completano il centrocampo Candreva e Biraghi sulle fasce a supporto di Lautaro Martinez e Lukaku in attacco.