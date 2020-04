Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono ancora in forse. L’emergenza Covid-19 continua a destare preoccupazioni e mette a dura prova tutti i paesi del mondo, incluso il Giappone che ospiterà i prossimi Giochi olimpici. Oggi l’ANSA ha riportato le ultime dichiarazioni del Primo ministro Shinzo Abe: “Le Olimpiadi di Tokyo saranno difficili da organizzare se la pandemia di coronavirus non sarà contenuta entro l’estate del 2021“, queste le parole durante un confronto in Parlamento.



Le parole di Shinzo Abe dopo le dichiarazioni delle autorità giapponesi. Il Premier ha voluto sottolineare soprattutto l’importanza nello sviluppare il vaccino e le cure per il Covid-19. Ha aggiunto anche: “Abbiamo sempre detto che avremmo ospitato i Giochi olimpici e Paralimpici in modo sicuro e di successo per atleti e spettatori. Penso che i Giochi olimpici non potranno svolgersi con successo se la pandemia non sarà contenuta.” Abe si è espresso in merito proprio il giorno dopo le dichiarazioni del Presidente del Comitato organizzatore Yoshiro Mori, che ha reso chiaro il suo punto di vista dicendo: “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, le Olimpiadi saranno annullate” in un’intervista per il giornale giapponese Nikkan Sports. I dubbi da parte delle autorità sono nati anche perché il Presidente dell’Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura, ha affermato: “A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare le Olimpiadi nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l’epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale“.

Insomma, tutti gli sportivi ed atleti del mondo dovranno attendere ancora un po’ anche perché il capo del governo Shinzo Abe ha detto: “Dobbiamo organizzare i Giochi olimpici per testimoniare la vittoria dell’umanità sul coronavirus e se non ci troviamo in questa situazione, sarà difficile organizzarli“.