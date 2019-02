Champions League pallavolo femminile, missione compiuta per Conegliano

Tirano un grandissimo sospiro di sollievo le pantere di Conegliano e i loro tifosi che all’ultima giornata del girone di Champions League riescono a ottenere il passaggio ai quarti di finale.

Erano arrivati nel pomeriggio quei risultati “favorevoli” che avevano decisamente facilitato il compito di Conegliano che comunque, per passare, doveva necessariamente vincere la partita casalinga contro le polacche del Commercecon Lodz.

Le pantere speravano di passare ai quarti come una delle migliori tre seconde dei gironi, accennavamo al fatto che nel pomeriggio la sconfitta 3-0 di Kazan sul campo dell‘Eczacibasi e il set vinto dal Minsk in casa contro l’altra squadra di Lodz, il Budowlani, aveva alleggerito la posizione delle pantere alle quali una vittoria per 3-0 avrebbe spalancato il passaggio ai quarti di finale.

Quel risultato alla fine e’ arrivato, le ragazze di coach Santarelli si sono imposte al Palaverde spinte dal tifo caloroso dei propri tifosi per 3-0 contro il Commercecon Lodz ( 25-10, 25-12, 25-15).

Una partita nella quale le pantere hanno dimostrato tutta la loro forza e la loro voglia di continuare il cammino in Champions League, quella Champions League che lo scorso anno le aveva viste arrivare terze e che costituisce uno degli obiettivi più importanti della stagione.

La grande paura e’ passata, ora De Gennaro e compagne si possono godere questa serata importante che ha ragalato la gioia di continuare l’avventura in Europa.