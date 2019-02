Pallavolo femminile A1, grande lotta per il quarto posto

E’ grande lotta nel campionato pallavolo femminile serie A1 per il quarto posto . Se le prime della classe, Conegliano, Novara e Scandicci sembrano aver staccato il resto del gruppo, grandissimo equilibrio c’e ‘ appena dietro e in particolare per il quarto posto .

Dopo i risultati dell’8.a di ritorno , Casalmaggiore ha festeggiato la conquista al momento del quarto posto andando a prendersi un’importante vittoria in trasferta sul campo di Brescia per 0-3. L’arrivo in cabina di regia di Skorupa ha fatto fare il salto di qualità alle ragazze di Marco Gaspari che ora quarte hanno 38 punti.

Grandissima lotta dicevamo, infatti staccata di un solo punto a 37 punti e quinta in classifica c’e ‘ Monza che nell’anticipo di sabato scorso dell’8.a di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 si è tolta la grande soddisfazione di battere in casa alla Candy Arena Novara per 3-1. Tre punti importantissimi e soprattutto la consapevolezza di essere state in grado di battere una big.

Sesta posizione per le farfalle di Busto Arsizio a 36 punti. Delle tre squadre in questione l’unica a perdere nell’ultimo turno ma solo al tie-break e su un campo difficilissimo come quello di Scandicci. Le farfalle hanno dimostrato di esserci, il punto conquistato le tiene assolutamente vive per la corsa al quarto posto , da qui alla fine della regular season certamente campionato tutto da seguire .