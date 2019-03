Champions League pallavolo femminile, svolto il sorteggio dei quarti di finale

Si e’ svolto oggi in Lussemburgo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League pallavolo femminile che si svolgeranno con gare di andata e ritorno nel periodo compreso tra il 12 Marzo 2019 e il 21 Marzo 2019.

Ecco l’elenco completo:

Allianz MTV STUTTGART (GER)-Igor Gorgonzola NOVARA (ITA)

Dinamo MOSCOW (RUS)- Vakifbank ISTANBUL (TUR)

Savino Del Bene SCANDICCI (ITA)-Fenerbahce Opet ISTANBUL (TUR)

Imoco Volley CONEGLIANO (ITA)-Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR).

Partita e sfida certamente impegnativa per le pantere di Conegliano che qualificatesi come seconde affronteranno le fortissime turche dell’Eczacibasi VitrA Istanbul che si presenta a questo quarto di finale come prima del Pool B con sei vittorie su sei e solo un punto perso per strada. Dovranno impegnarsi non poco le ragazze di coach Santarelli per puntare alla semifinale. Gara di andata al Palaverde, ritorno in Turchia.

Novara affrontera’ una squadra certamente alla propria portata, lo Stoccarda , la gara di andata sara’ in Germania mentre il ritorno in Piemonte. Staccare il pass per la semifinale di Champions League sarebbe un grande traguardo stagionale per le ragazze di coach Barbolini che al momento in Europa hanno fatto un percorso da dieci e lode.

Impegno complicato invece per Scandicci che affrontera’ come Conegliano una delle squadre di Istanbul, il Fenerbahce , andata in Toscana mentre il ritorno si svolgera’ a Istanbul.