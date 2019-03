Risultati importanti sono arrivati nella 9.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1.

Nell’anticipo del sabato sera, le farfalle di Busto Arsizio avevano ottenuto un brillante successo casalingo per 3-0 contro Brescia ( 25-18, 25-20, 25-18) mantenendo viva la lotta per il quarto posto in classifica.

Nel big match tra Conegliano e Scandicci, al Palaverde prova di forza delle pantere che superano 3-0 le toscane (25-20, 25-16, 25-19) e consolidano il primato in classifica. L’accesso in settimana ai quarti di finale di Champions League ha evidentemente dato grande forza alle ragazze di coach Santarelli.

In questa 9.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 in cui riposava Novara e che vedra’ il match tra Firenze e il Club Italia al Mandela Forum svolgersi martedì 5 Marzo alle 20,30, importante vittoria in trasferta al tie-break di Chieri sul campo di Bergamo ( 25-23, 20-25, 22-25, 25-9, 9-15), 2 punti fondamentali per tenere viva la corsa salvezza con Filottrano che mantiene sette punti di vantaggio.

Al di la’ dei punti recuperati, psicologicamente questo successo in trasferta potrebbe dare la giusta carica anche perché arrivato su un campo molto difficile da espugnare.

Proprio nella lotta salvezza cade Filottrano sul campo di Cuneo per 3-0 (25-18, 25-15, 25-23), rimangono sette i punti di vantaggio su Chieri ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

Chiude il quadro di questa 9.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 l’importantissima vittoria di Monza in trasferta contro Casalmaggiore per 1-3 (21-25, 25-20, 17-25, 20-25), le brianzole con questi tre punti volano quarte in classifica.

Vediamo la classifica completa:

Conegliano 52, Novara 46, Scandicci 44, Monza 40, Busto Arsizio 39, Casalmaggiore 38, Firenze 32, Cuneo 30, Bergamo 25, Brescia 24, Filottrano 14, Chieri 7, Club Italia 2.