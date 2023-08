Italia-Nuova Zelanda, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole basket

Lunedì 21 agosto alle ore 11.30 (le 17.30 locali) si disputerà a Shenzhen (Cina) l'amichevole di basket Italia-Nuova Zelanda, ultima amichevole di preparazione in vista dei Campionati del Mondo (25 agosto-10 settembre) dove nel raggruppamento degli azzurri ci saranno Angola, Repubblica Dominicana e Filippine.

Fino a questo momento gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco hanno sempre vinto tutte i match giocati (Turchia, Cina, Serbia, Grecia e Portorico e Brasile) e cercheranno di finire imbattuti: nell'ultima sfida (sempre in amichevole) tra le due Nazionali giocata il 26 agosto 2019, a prevalere sono stati i nostri avversari con il risultato di 88-82.

Italia, i 12 convocati per i Mondiali

Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

(1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia) Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

(1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano) Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

(1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano) Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba)

(1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba) Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

(1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano) Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

(2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania) Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

(1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna) Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

(2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna) Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

(1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona) Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

(2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania) Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

(1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna) Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Dove vedere Italia-Nuova Zelanda in tv e streaming

L'amichevole tra Italia-Nuova Zelanda al momento non andrà in onda nè in tv, nè in streaming, visto che non è stata acquistata da nessun canale televisivo; se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo vi aggiorneremo.