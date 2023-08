Italia-Turchia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Trentino Cup

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match di basket Italia-Turchia, valevole per la semifinale della Trentino Cup e che si disputerà questa sera alle ore 20.30. Nell'altro incontro di semifinale, si sfideranno e nazionali di Capo Verde e Cina.

Questa sera alle ore 20.30 alla "BLM Group Arena" di Trento si disputerà il match Italia-Turchia, valevole per la semifinale della Trentino Cup, con gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco in ritiro a Folgaria, per preparare i Mondiali che saranno in programma dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, Indonesia e Filippine.

Sono sedici attualmente i convocati, che poi scenderanno a dodici quando comincerà la rassegna iridata:

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, Playmaker, Baskonia – Spagna)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Real Madrid – Spagna)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, Guardia, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, Guardia/Ala, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

La vincente dell'incontro, domani sera (ore 20.30) sfiderà chi avrà la meglio nell'altra semifinale che vedrà opposte Capo Verde-Cina, mentre la settimana prossima (9 e 10 agosto), l'Italbasket sarà impegnata nell’Aegean Acropolis Tournament (ad Atene) con le avversarie che saranno Serbia (assente Jokic) e Grecia (con il dubbio Antetokounmpo).

Trentino Cup, il programma completo

Venerdì 4 agosto

Ore 18.00 | Capo Verde – Cina

Ore 20.30 | Italia – Turchia

Sabato 5 agosto

Ore 18.00 | Finale 3-4 posto

Ore 20.30 | Finale 1-2 posto

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

Il match di Trentino Cup tra Italia-Turchia sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204); Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.