Dove vedere Virtus Bologna-Valencia: streaming e diretta tv EuroCup

Questa sera alle ore 20.30 al al PalaDozza di Piazza Azzarita si disputerà il match Virtus Bologna-Valencia, valevole per la quarta giornata del gruppo B di EuroCup che in classifica vede la squadra felsinea di coach Sergio Scariolo al secondo posto con quattro punti, dietro la capolista Buducnost, con quest’ultimi che nello scorso turno hanno sconfitto proprio le V Nere per 86-82 in un incontro risolto nel finale. Il Valencia di coach Joan Penarroya ha invece due punti ottenuti nel turno inaugurale in casa contro i greci del Promitheas Patrasso; quello odierno sarà la prima sfida tra le due squadre. Gli arbitri designati sono il serbo Jovčić, lo sloveno Petek e il greco Vassilis Pitsilkas.

Dove vedere Virtus Bologna-Valencia in tv e streaming

Il match valevole per la prima giornata della regular season di EuroCup tra Virtus Bologna-Valencia con palla a due alle ore 20.30, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky, disponibile su satellite e fibra ottica). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro dei felsinei si potrà vedere anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti della manifestazione europea: per farlo bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il match in tv o streaming, potrà seguirlo in diretta radiofonica su Nettuno Bologna Uno ( Bologna 97.0 FM, Casalecchio di Reno 96.7 FM, Imola 96.8 FM).

