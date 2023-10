Dove vedere Olimpia Milano-Olympiacos: streaming gratis e diretta tv Eurolega

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra lombardi e greci, valevole per la terza giornata di Eurolega: fischio d'inizio ore 20.45 al "Mediolanum Forum". Arbitri della sfida saranno Matej Boltazeur, Leandro Lezcano e Carlos Cortes.

Questa sera alle ore 20.45 al "Mediolanum Forum" di Assago si disputerà il match Olimpia-Milano-Olympiacos, valevole per la terza giornata di Eurolega, che in classifica vede i greci con 2 punti (una vittoria e una sconfitta), mentre i lombardi hanno zero punti, ma con un solo incontro giocato.

Sono venticinque i precedenti complessivi tra le due squadre con quella del Pireo avanti per 25-8; gli arbitri della sfida saranno lo sloveno Matej Boltazeur, l'argentino Leandro Lezcano e lo spagnolo Carlos Cortes.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni della vigilia di coach Ettore Messina:

"Giochiamo contro i vice campioni d'Europa e quindi il livello delle motivazioni è estremamente alto, perché tutti ci terranno a mostrarsi adeguati a questo livello. Per noi sarà importante avere concentrazione per tutti i 40 minuti, la concentrazione necessaria per difendere, prendere i rimbalzi e in attacco passare la palla con precisione contro una difesa che sarà molto fisica. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e farlo un passo alla volta per arrivare dove desideriamo arrivare. Sarà anche una giornata importante in cui vogliamo onorare Kyle Hines e la sua fantastica carriera".

Dove vedere Olimpia Milano-Olympiakos in tv e streaming

La sfida tra Olimpia Milano-Olympiakos sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky 8(da più di un anno) l'incontro del "Forum" sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

