Real Madrid-Olimpia Milano, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Eurolega

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra spagnoli e meneghini, valevole per la quarta giornata di Eurolega: fischio d'inizio ore 20.45 al "WiZink Center" di Madrid. Arbitri della sfida saranno Sreten Radovic, Gytis Vilius e Saso Petek.

Questa sera alle ore 20.45 al "WiZink Center" si disputerà il match Real Madrid-Olimpia-Milano, valevole per la quarta giornata di Eurolega, che in classifica vede gli spagnoli al primo posto a punteggio pieno, mentre i lombardi hanno due punti (una gara da recuperare).

I precedenti in terra iberica sono 19, con i "Blancos" avanti nettamente 17-2; nell'ultima sfida giocata lo scorso 16 marzo è terminata per 91-87 per i padroni di casa. Gli arbitri della sfida saranno il croato Sreten Radovic, il lituano Gytis Vilius e lo sloveno Saso Petek.

Dove vedere Real Madrid-Olimpia Milano in tv e streaming

La sfida tra Real Madrid-Olimpia Milano sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky 8(da più di un anno) l'incontro del "Forum" sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

