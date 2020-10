LBA, dove vedere Treviso Brescia: diretta TV e streaming

Partita valevole per la 3a giornata del campionato Lega Basket Serie A 2020/2021, si scontrano al PalaVerde di Villorba (TV) la De’ Longhi Treviso e la Germani Basket Brescia, sfida che si giocherà alle ore 19 odierne.

Dove vedere Treviso Brescia: panoramica della sfida

Treviso arriva a questo match con i 40 punti subiti in casa dell’Olimpia Milano (104-64) e quindi ha voglia di riscatto, all’esordio al PalaVerde ha trovato la vittoria sofferta contro Trento all’esordio (84-80) e recupera fortunatamente una pedina fondamentale come Jeffrey Carroll, che si era scavigliato al Forum ma si è ristabilito prontamente.

Capitan Matteo Imbrò in conferenza stampa ha fatto capire che la squadra è carica: “La partita sarà sicuramente difficile, Brescia è una squadra tosta e l’ha dimostrato anche in Eurocup. Sono una squadra molto esperta e fisica, dobbiamo migliorare soprattutto a rimbalzo ed essere più preparati in difesa ma sfrontati in atttacco, con questi avversari non ci si può rilassare”.

Brescia arriva a Treviso con due cuori: quello di campionato da riattivare, dopo le due sconfitte di misura nelle prime due giornate a Varese nel derby (94-89 ai supplementari) e la Virtus Bologna in volata (80-81); in Eurocup dopo la partita persa in Montenegro contro il quotato Buducnost (93-81) ha saputo reagire mercoledì vincendo agli overtime contro il Ratiopharm Ulm 87-84.

Squadra che deve sicuramente amalgamarsi ma ricca di esperienza e qualità: gli arrivi di Crawford, Chery, Risic e Burns oltre ai confermati Vitali, Moss e Sacchetti hanno rinforzato sicuramente la squadra allenata da Esposito.

Il vice allenatore Matteo Cotelli ha parlato ieri alla stampa: “Giochiamo contro una squadra solida e che dovrà riscattarsi dopo la sconfitta pesante a Milano, sarà fondamentale pareggiare l’intensità loro dal punto di vista tecnico-tattico. Abbiamo un roster più profondo rispetto al loro, dovremo essere bravi a sfruttare questo fattore”.

Nei lombardi c’è anche l’ex di turno Andrea Ancelotti, a Treviso dal 2015 al 2017.

Gli arbitri dell’incontro saranno Saverio Lanzarini di Bologna, Manuel Attard di Siracusa e Marco Pierantozzi di Brescia.

Dove vedere Treviso Brescia: canali TV e diretta streaming

L’incontro Treviso Brescia sarà visibile in diretta streaming (in abbonamento) su Eurosport Player, la diretta radio invece sarà su Radio Veneto Uno (97.5 mhz) e www.venetouno.it.

Per quanto riguarda i social, sulla pagina Facebook di Treviso Basket vi sarà la diretta audio del match.