Trento-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport o Rai Sport? Dove vedere playoff, gara 3

Domani sera alle ore 20.45 alla BLM Group Arena (a porte chiuse) si disputerà il match Trento-Olimpia Milano, valevole per per gara 3 dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A. Nelle prime due partite giocate al Mediolanum Forum di Assago, ha sempre vinto la squadra di coach Ettore Messina: la prima per 88-62 e la seconda per 93-78, dimostrando di essere nettamente superiore alla formazione di Emanuele Molin, che lo scorso 31 gennaio ha preso il posto dell’esonerato Nicola Brienza.

D’altronde la classifica finale della regular season non lasciava presagire a sorprese, visto che l’Olimpia ha chiuso al primo posto con 44 punti, mentre i dolomitici hanno conquistato l’ottava posizione con 26 punti, disputando un grande finale di stagione con cinque vittorie nelle ultime sei partite, decisive per la qualificazione ai playoff.

Sono tredici i precedenti in casa trentina, con gli ospiti avanti di misura per 7-6, ma quest’anno nella gara giocata alla BLM Group Arena il 7 marzo, si è registrata la vittoria dei bianconeri per 61-60, grazie al canestro decisivo di Martin a 22 secondi dalla fine e con una prova difensiva ottimale. Gli arbitri di gara 3 saranno Saverio Lanzarini di Bologna, Mark Bartoli di Trieste e Christian Borgo di Vicenza.

Dove vedere Trento-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match valevole per gara 3 dei quarti di finale playoff di campionato tra Trento-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro tra trentini e lombardi potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

