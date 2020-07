Padovan: “Messi all’Inter? Ronaldo alla Juventus sembrava impossibile…”

È la grande suggestione di mercato di tutti i tifosi dell’Inter, Lionel Messi: il numero 10 del Barcellona è stato accostato a più riprese al club di Suning e i sostenitori nerazzurri, di conseguenza, hanno cominciato a fantasticare su una trattativa che, come affermato tanto da Beppe Marotta quanto da Antonio Conte, alberga nel limbo della fantascienza. I sogni, però, talvolta si avverano e dunque, almeno da parte dei supporters della Beneamata, crederci non costa nulla. Tra gli addetti ai lavori, tuttavia, sono in molti coloro che non prendono neppure in considerazione l’ipotesi di un trasferimento della Pulce a Milano e, fra di loro, vi è anche l’ex direttore di “Tuttosport”, Giancarlo Padovan.

Lionel Messi all’Inter? Padovan: “Non credo ai sogni”

Intervenuto in qualità di ospite negli studi di Sky Sport, Padovan ha detto la sua sull’ipotetico affare tra il Barcellona e l’Inter: “Non credo ai sogni. Marotta fa bene a ribadire che è un giocatore impossibile: non solo per i nerazzurri, ma per una squadra italiana in questo momento. Io ero uno di quelli che dubitava sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, ma si trattava di cifre più abbordabili. In più Ronaldo voleva andare via da Madrid, mentre Messi vuole sentirsi più importante a Barcellona”.