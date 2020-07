Padovan: “Scudetto? L’anno prossimo l’Inter sarà più avanti della Juventus”

La Juventus ha appena conquistato il suo nono scudetto consecutivo, centrando un traguardo che nessuna altra squadra nei primi cinque campionati d’Europa era mai riuscita a tagliare. Eppure, con ancora due giornate di Serie A da disputare, molti addetti ai lavori hanno incominciato a pensare alla prossima stagione e a sbilanciarsi nei primi pronostici a scatola chiusa, ovvero fatti senza conoscere quali saranno i movimenti di mercato che le squadre effettueranno e gli eventuali ribaltoni in panchina che si verificheranno. Fra questi vi è anche l’ex direttore del quotidiano torinese “Tuttosport”, Giancarlo Padovan…

Padovan: “Tra un anno la Juve sarà più indietro”

Intervenuto in qualità di ospite negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha dichiarato: “A settembre si ripartirà dall’Inter che dovrebbe e potrebbe essere addirittura più avanti della Juventus. Io avevo la convinzione che se la Juventus avesse mancato alcuni appuntamenti l’Inter sarebbe stata pronta a fare uno sprint per vincere già quest’anno. I nerazzurri hanno la mentalità per farlo”. A proposito: il giornalista ha menzionato il mese di settembre come data d’inizio della prossima Serie A. In realtà, al vaglio della FIGC vi è l’ipotesi di fare slittare l’inizio del nuovo torneo direttamente al 3 ottobre, introducendo la formula dei playoff e dei playout.