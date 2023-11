Calciomercato Inter, si tenta il colpo grosso a centrocampo

L'Inter pensa già al calciomercato invernale per consolidare una classifica che attualmente vede la squadra di Simone Inzaghi in testa. La società nerazzurra, intenta ad andare avanti in tutte e 3 le competizioni che sta disputando, starebbe infatti pensando ad un nome di grande spessore del nostro campionato.

L'Inter vuole farsi trovare pronta in vista del calciomercato di gennaio. La squadra di Simone Inzaghi è attualmente al comando della classifica di Serie A a +2 sulla Juventus e la finestra di mercato invernale può rappresentare una grande occasione per consolidare ulteriormente il comando sulle pretendenti allo Scudetto. La società nerazzurra è poi in cerca di giocatori per allungare la rosa a disposizione di Inzaghi, che dovrà assicurarsi di andare avanti sia in campionato, sia in Champions League e Coppa Italia. Potrebbe dunque arrivare a gennaio un ulteriore tassello per il centrocampo dell'Inter, in cerca di un profilo pronto sin da subito e che conosce bene il campionato di Serie A.

Calciomercato Inter, il centrocampista richiesto

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'Inter starebbe seguendo con interesse il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il polacco rappresenterebbe l'identikit ideale per il tipo di mezzala gradita a Simone Inzaghi. L'ex Udinese ha infatti grandi doti di inserimento, che hanno portato a stagioni da 8 gol e 11 assist come nel caso della 2020-21, e di palleggio, oltre a saper rendere bene in svariate posizioni differenti in campo.

Tuttavia, non sarà facile strappare il giocatore dalle mani della società partenopea. Zielinski è da tempo un punto fermo della formazione titolare del Napoli nonostante il susseguirsi di diversi allenatori sulla panchina del club campano, inoltre il polacco è anche stato una pedina fondamentale che ha portato al successo della passata stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. In caso di una proposta irrinunciabile però sarà difficile dire di no, specialmente per una società che ha fatto della sostenibilità economica un punto focale della propria gestione.

La valutazione attuale del giocatore secondo Transfermarkt.it è di 35 milioni di euro, ma non è da escludere che la cifra richiesta dal Napoli sia maggiore di quanto riportato sulla piattaforma calcistica.