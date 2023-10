L'Inter spinge per la seconda squadra nella prossima Serie C

L'Inter spinge per iscrivere una propria seconda squadra al prossimo campionato di Serie C, sul modello di Juventus e Atalanta. I nerazzurri sono primi nell'apposita graduatoria e potrebbero facilmente iscrivere una formazione under 23 alla prossima Serie C.

La seconda squadra dell'Inter si farà. Negli ultimi giorni, il progetto inaugurato dalla Juventus nel 2019 e seguito, a partire da questa stagione, dall'Atalanta, ha attirato nuove squadre. A partire dal Milan e dalla Fiorentina, che già da diverse settimane avevano palesato il proprio interesse in questa soluzione.

I vantaggi delle squadre B

Come nel caso della Juventus e poi dell'Atalanta, la seconda squadra rappresenta per le formazioni interessate una grande opportunità per sviluppare i calciatori del proprio vivaio. Inseriti nella seconda squadra Under 23, infatti, i giovani delle big hanno l'opportunità di misurarsi in un campionato professionistico pur rimanendo "legati" alla squadra di appartenenza.

Da regolamento, la società interessata a iscrivere una squadra B deve presentare richiesta alla Lega Pro entro maggio 2024. Dopodiché, se qualche squadra iscritta al campionato di Serie C dichiarasse fallimento, si libererebbe un posto che andrebbe occupato da una delle squadre interessate, in base a un ranking.

Il primato nella graduatoria spinge l'Inter ad accelerare

Proprio la posizione occupata nel ranking avrebbe convinto l'Inter ad accelerare la creazione di una seconda squadra. I nerazzurri, infatti, occupano al momento la prima posizione di questa graduatoria. E questo ha di fatto riacceso i riflettori su questa idea.

Fino alla scorsa estate, infatti, l'Inter occupava la seconda posizione in graduatoria, dietro all'Atalanta. Così, un'eventuale seconda squadra dell'Inter avrebbe avuto difficilmente accesso alla Serie C. Con gli orobici ammessi al campionato in corso, però, l'Inter si è trovata al primo posto e ora spinge per iscrivere una propria seconda squadra al prossimo campionato di Serie C.

Per la seconda squadra dell'Inter l'unica incognita è lo stadio

Dal punto di vista della rosa, la seconda squadra dell'Inter avrebbe solo l'imbarazzo della scelta, data la qualità del settore giovanile nerazzurro. L'unica incognita legata a questo progetto, al momento, rimane quella dell'eventuale stadio.

Attualmente, gli impianti al vaglio sono due. Il primo è lo Stadio Città di Meda-Mino Favini, che ospita - tra le altre - il Renate. L'alternativa è il Ferruccio di Seregno, dove oltre ai padroni di casa gioca anche il Sangiuliano.