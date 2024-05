Giro d'Italia 2024: tappa 12 Martinsicuro-Fano. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

In attesa dei fuochi d'artificio del fine settimana tra la cronometro di Desenzano e il primo arrivo alpino, il Giro d'Italia 2024 arriva nelle Marche con una tappa piena di saliscendi, ideale per fughe da lontano. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Il Giro d'Italia 2024 prosegue la risalita. La tappa 12 sarà la Martinsicuro-Fano, di 193 km. Dall’Abruzzo alle Marche per una frazione che, come la precedente, si snoderà lungo la costa, ma caratterizzata da tanti saliscendi. La partenza è prevista alle ore 12.30, l'arrivo non prima delle 17.15.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 12a tappa

La frazione numero 12 del Giro d’Italia 2024 è quella dei "muri marchigiani". Chilometraggio impegnativo e tanti saliscendi, per un dislivello di ben 2100 metri in una tappa degna di una classica del Nord. Dopo i primi 50 km collinari, il menu prevede, di fatto senza soluzione di continuità, la salita di Crocette di Montecosaro (8.2 km al 2.7%, con punte al 13%), il bivio per Montelupone (1.8 km al 6%) e l’ascesa verso Recanati (3.4 km al 6.5% medio, con punte al 18%), dove è posto il primo traguardo volante. Superata Castelfidardo sarà tempo del primo Gpm, quello di Osimo: 1,5 km di salita al 5.5%. Messi alle spalle San Paterniano e la Costa dei Gatti (400 metri all'8%), 13 km più agevoli precederanno la salita di Monsano, 4.2 km al 4.1%. Gli ultimi due Gpm della giornata saranno in sequenza: Ostra (1.1 km al 9.4%) e La Croce (1,6 km al 7%), inframmezzati dall’Intergiro di Ripe. Il traguardo volante di Mondolfo, ai -32 dal traguardo, precederà un breve tratto di pianura. Poi, ecco l’ultima fatica di giornata, la salita di Monte Giove, inedita, non classificata come Gpm, ma con tratti al 20% di pendenza. Dopo lo scollinamento via alla discesa, stretta e tecnica, verso Centinarola. Gli ultimi 7 km saranno pianeggianti, ma non privi di insidie all’interno dell’abitato di Fano con il chilometro finale in leggera ascesa e gli ultimi 500 pieni di curve.

Martinsicuro-Fano: i favoriti

Nel cuore di una seconda settimana che tanto dovrà dire, con la cronometro di Desenzano e il primo arrivo alpino a Livigno, la tappa centrale, anche in senso geografico, potrebbe vedere gli uomini di classifica dedicarsi a un “vigile” controllo della situazione. Facile insomma immaginarsi una classica frazione da fuga per corridori lontani dai primi posti della graduatoria, ma a proprio agio sui muri. Con in gruppo Pogacar, tuttavia, mai dire mai. La UAE non lascerà sicuramente libertà ai big e dall'altra parte gli scalatori puri aspetteranno tappe più propizie. Passisti adatti ad ascese brevi, ma impegnative, troveranno terreno di caccia sulle strade strette e sulle discese tecniche. Nomi? In un Giro che l'ha vista finora in ombra l'Astana potrebbe riscattarsi con un colpaccio di Simone Velasco. Il bolognese è ancora a caccia della prima vittoria con addosso la maglia di campione italiano. L'occasione sembra propizia, ma i pretendenti sono tanti. Su tutti Matteo Trentin e Quinten Hermans, ideali per questo percorso, al pari di Jan Tratnik, già in evidenza a Cusano Mutri. Non partono battuti neppure Max Schachmann, il solito Jhonatan Narvaez e Jefferson Cepeda. Più difficile immaginare il tris di Jonathan Milan, comunque in grado di essere protagonista.

Dove vedere 12a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. Il collegamento inizierà alle 12.30 su Rai Sport per il chilometro 0 e la prima parte della tappa. Alle 14 ci si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 12.15, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per fruire di questa opzione è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare, ma è visibile anche in streaming per gli abbonati a Dazn. Diretta streaming video garantita anche sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Discovery +, GCN.