Giro d'Italia 2024: tappa 15 Manerba del Garda-Livigno. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Dopo la spettacolare cronometro di Desenzano, la seconda settimana del Giro d'Italia 2024 si chiude con il primo arrivo alpino. Corridori chiamati ad affrontare la tappa più lunga e più dura: 222 km, cinque salite e dislivello superiore ai 5000 metri. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Il Giro d'Italia 2024 chiude la seconda settimana con il primo arrivo alpino. All'indomani della cronometro la Carovana affronta le Dolomiti per la tappa più dura dell'intera edizione numero 107. Salite in successione e arrivo a 2385 metri. Chi vorrà provare ad attaccare troverà terreno fertile. Cosa farà Pogacar? primo arrivo alpino. La partenza della tappa è prevista per le 10.40, l’arrivo non prima delle 16.30.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 15a tappa

La prima tappa alpina può venire considerata la più dura in assoluto, non solo per i suoi 222 km che ne fanno la frazione più lunga del Giro numero 107. Cinque le salite da affrontare, con dislivello totale superiore ai 5000 metri. Dopo 30 km di fondovalle si parte con Lodrino (terza categoria, 7.6 km al 4.2%), per poi passare all’inedito Colle San Zeno (seconda categoria, 13.9 km al 6.6%, max 14%). Risalendo la Val Camonica per 50 km tra pianura e falsopiano ecco il mitico Mortirolo, affrontato dal versante di Monno. Lunghezza 12.6 km al 7.6% con rampe fino al 16%. Dopo l’insidiosa risalita verso la Valtellina (12 km con una media del 3.3%), si toccherà Bormio, quindi ecco la breve scalata delle Motte (1422 metri), sede del secondo e ultimo traguardo volante. Superato l’Intergiro di Isolaccia Valdidentro, via al rush finale, con la salita del Passo di Foscagno (14.6 km al 6.5%). Dopo una breve discesa (4 km) sarà la volta dell’ascesa del Passo di Eira, 2.9 km al 6.5%. Negli ultimi 2 km la pendenza media resta superiore al 10%, con tratti al 19% all’ultimo chilometro. La pista della ski area Mottolino, su strada asfaltata, condurrà al traguardo di Livigno, con rettilineo finale di 50 metri.

Manerba del Garda-Livigno (Mottolino): i favoriti

Tadej Pogacar sta dando spettacolo di fatto già dalla prima frazione, non sembra accusare la fatica e al momento non sembra avere alcuna intenzione di risparmiare energie in vista del Tour de France. L’ampio vantaggio in classifica e le dure pendenze della prima tappa alpina fanno però pensare che a Livigno il successo possa sorridere ad altri. Ci sentiamo quindi di puntare su scalatori puri lontani nella generale, condizione che rischia di complicare i piani di corridori come Romain Bardet, che a Bocca della Selva ha mostrato di aver ritrovato una buona gamba, o di Lorenzo Fortunato. Due nomi buoni potrebbero allora essere quelli del vincitore di Cusano Mutri Valentin Paret-Peintre e di Simon Geschke, con quest’ultimo interessato anche a mettere in cascina punti per la maglia azzurra, ma penalizzato da un finale con pendenze che potrebbero mettere in difficoltà un passista-scalatore come il tedesco.

Dove vedere 15a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La tappa numero 15 del Giro d’Italia 2024 potrà essere seguita in tv attraverso una vera e propria non stop. La tappa sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. La prima parte andrà in onda in chiaro su Rai Sport già a partire dalle 10.40, nello spazio abitualmente occupato da Giro Mattina. Dalle 14 il collegamento si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo, per seguire le partenze di tutti i big della classifica e non solo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1, che ha organizzato una vera e propria maratona. Copertura live già a partire dalle ore 10, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per seguire il Giro su Eurosport è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare. Infine, c’è la possibilità di seguire il Giro d’Italia 2024 anche in diretta streaming video, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Dazn, Discovery +, GCN.