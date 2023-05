Chi è il miglior para-rigori degli ultimi 10 anni di Serie A? E no, al primo posto non c’è il portiere di una big…

Si parla spesso di VAR, di “rigore sì” e di “rigore no”, ma si parla sempre poco di chi, quei rigori, riesce a pararli e a salvare la propria squadra dallo svantaggio. News.Superscommesse ha condotto uno studio sui portieri del nostro campionato. Sulla base dei dati riportati su Transfermarkt, abbiamo stilato la classifica dei portieri con la miglior percentuale di rigori parati nelle ultime dieci stagioni di Serie A partendo da una base di almeno 15 rigori fischiati contro. I risultati sono sorprendenti: a prendersi il primo posto della classifica non è il portiere di una big, bensì Vicario, con una percentuale di 47.05% rigori parati. Seguono al secondo e terzo posto Donnarumma (39.39%) e Buffon (39.09%). Di seguito la classifica completa e dettagliata.

La classifica dei migliori para-rigori delle ultime 10 stagioni di campionato si apre con il nome di Guglielmo Vicario: l’attuale portiere dell’Empoli ha parato 8 rigori su 17, per una media del 47.05%. Secondo posto per l’ex Milan Donnarumma, che registra una media di 39.39% rigori parati. Chiude il podio una leggenda in questo ruolo, Gianluigi Buffon: l’ex portiere di Parma e Juventus ha parato 8 rigori su 21 per una media di poco inferiore a quella di Donnarumma: 39.09%. Nella classifica, oltre ai nomi di Szczęsny e Handanovic, compaiono anche quelli di Bizzarri, Viviano, Sorrentino, Dragowski, Perin e Cragno. Ecco la top 10 dei portieri con la più alta percentuale di rigori parati negli ultimi 10 anni di Serie A.

Portiere Rigori Contro Rigori Parati % Rigori Parati Vicario 17 8 47.05% Donnarumma 33 13 39.39% Buffon 21 8 39.09% Bizzarri 15 5 33.30% Szczęsny 37 12 32.43% Viviano 25 8 32% Handanovic 46 14 30.43% Sorrentino 26 7 26.92% Dragowski 30 8 26.66% Perin 35 9 25.71% Cragno 35 9 25.71%