Volley, Trento-Taranto streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Superlega

Sabato 28 ottobre alle ore 20:30 arriverà il debutto stagionale casalingo dei campioni d'Italia dell'Itas Trentino. La formazione di coach Fabio Soli affronterà la Gioiella Prisma Taranto di coach Vincenzo Mastrangelo. Ecco di seguito tutti i dettagli sul match di Superlega e dove vederlo in diretta tv e streaming LIVE

Sabato 28 ottobre alle ore 20:30 all’IlT Quotidiano Arena di Trento andrà in scena la seconda giornata di Superlega tra l'Itas Trentino e la Gioiella Prisma Taranto. La formazione campione d'Italia è reduce dalla vittoria al tie-break in trasferta contro Cisterna, mentre quella ospite dalla sconfitta casalinga contro Verona per 3 a 1 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25). Sfida che vedrà in campo l'ex Filippo Lanza e che regalerà la centesima presenza in gialloblù a Daniele Lavia. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Trento-Taranto in diretta tv e streaming

Il match del'IlT Quotidiano Arena tra Trento e Taranto sarà trasmesso in diretta tv su Volleyball TV. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sempre in esclusiva sulla piattaforma Volleyball TV.