NFL dove vedere in streaming Kansas City Chiefs – Denver Broncos, match del Thursday Night

Nella notte italiana tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre andrà in scena la prima sfida della week 7 di NFL. Il Thursday Night del football americano vedrà affrontarsi i Kansas City Chiefs e i Denver Broncos, a partire dalle 2:20 ora italiana.

NFL, Kansas City Chiefs – Denver Broncos: presentazione del match

Il team del Missouri sarà ospitato nel Broncos Stadium at Mile High di Denver, per un incontro tutto tutto targato AFC West. Mentre si entra nella parte centrale alla parte centrale della regular season 2019 questa partita può potenzialmente spostare gli equilibri all’interno della division occidentale dell’American Football Conference.

I Kansas City Chiefs (4 vittorie e 2 sconfitte) guidati dal capo allenatore Andy Reid guidano guidano la loro division e attualmente sono quarti nella AFC, mentre la squadra del Colorado (2 vittorie e 4 sconfitte) arranca nella zona centrale della classifica di conference.

I Chiefs sono però reduci da due sconfitte consecutive (l’ultima contro i Texans) che li hanno frenati dopo un ottimo avvio di stagione. Percorso completamente opposto per i Denver Broncos, che invece avevano perso i primi quattro match per poi riprendersi nelle ultime settimane, contro Titans e Chargers.

Il risultato della partita di stanotte potrebbe quindi dare una sferzata, in un senso o nell’altro, all’inerzia della stagione delle due squadre.

NFL, Kansas City Chiefs – Denver Broncos: dove vederla

Il match sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma di DAZN, a partire dalle ore 2:20 di stanotte, visibile gli utenti dell’App di DAZN o per gli utenti di SKY Q (che abbiano un account DAZN).