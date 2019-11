Oggi si sono giocati gli incontri della quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto che ha visto l’Ortigia Siracusa vincere la quinta partita consecutiva, questa volta sul campo della Roma Nuoto per 9-6 con un terzo quarto strepitoso finito per 5-1 che cambiato totalmente l’inerzia di un incontro fin li molto equilibrato. Nel big match tra Brescia-Pro Recco (finale scudetto nella scorsa stagione), che erano anche loro a punteggio pieno insieme ai siciliani, la squadra ligure si è imposta per 11-9 nonostante il tentativo disperato dei padroni di casa, confermando ancora una volta di essere la principale favorita alla conquista del titolo nazionale.

Nella sfide per la parta bassa della classifica pareggio ricco di emozioni e gol (13-13) tra Lazio-Savona con quest’ultimi capace di recuperare quattro gol nell’ultimo quarto con un parziale di 6-2; altro pareggio (14-14) all’ultimo respiro tra Florentia-Telimar Palermo con gli ospiti che hanno conquistato il primo punto stagionale grazie alla rete a trenta secondi dalla fine di Galioto. La giornata dei pareggi non è finita qui, perchè anche nel match tra Salerno-Quinto Genova è uscito il segno X con il 9-9 finale, ma con gli ospiti bravi a recuperare quattro reti negli ultimi due quarti con rete decisiva a 22 secondi dal fischio finale di Giorgetti che beffava la squadra campana.

Alle ore 19.15 in programma Trieste-Sport Management, mentre alle ore 19.30 il derby Napoli-Posillipo.

Pallanuoto Serie A1: risultati 5.a giornata

Roma-Ortigia 6-9

Lazio-Savona 13-13

Brescia-Pro Recco 11-11

Salerno-Quinto Genova 9-11

Florentia-Telimar Palermo 14-14

Trieste-Sport Management ore 19.15

CC Napoli-Posillipo ore 19.30

Pallanuoto Serie A1, classifica

Pro Recco 15

Ortigia 15

Brescia 12

Sport Management 9

Roma Nuoto 7

Trieste 6

Savona 5

Florentia 5

Salerno 5

Genova Quinto 5

Lazio 4

Posillipo 2

Napoli 1

Telimar Palermo 1