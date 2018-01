Nba, bomba di mercato : Blake Griffin approda ai Detroit Pistons

I Los Angeles Clippers e i Detroit Pistons si sarebbero accordati nelle scorse ore per lo scambio della stella losangelina Blake Griffin e le riserve Brice Johnson e Willie Reed. In cambio arrivano dai Pistons : Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic ,una prima e una seconda scelta al draft 2018 e ancora una seconda scelta al draft 2019 . Lo scambio è stato confermato dal grande insider Nba, AdrianWojnarowski e da David Aldridge, giornalista di TNT. I Clippers avevano più volte fatto sapere di voler “smantellare” il roster per poter ricostruire tutto da capo e le ultime vittorie non hanno fatto cambiare idea alla dirigenza.

Steve Balmer, il proprietario dei Clippers, ha comunicato di essere completamente felice per lo scambio avvenuto e di aver “benedetto” personalmente l’affare. I Clippers infatti,vogliono creare più spazio salariale possibile per cercare di portare Lebron James o altre stelle che saranno Free Agents quest’estate nella “città degli angeli”. I Pistons invece hanno guadagnato dallo scambio uno dei miglior giocatori Nba , che farà con Andre Drummond una spaventosa combinazione di talento sotto canestro. L’Estearn Conference deve prepararsi.

A questo punto anche il destino di DeAndre Jordan e Lou Williams sembra essere segnato. I due talentuosi Clippers sono pronti a partire,sono già con le valigie in mano e in direzione Cleveland. Entrambi però ovviamente non verranno svenduti e partiranno solo se l’offerta sarà ritenuta soddisfacente da Jerry West.