Basket maschile A1, risultati 22.a giornata, corrono Milano e Venezia

Al termine della 22.a giornata campionato nazionale maschile basket serie A1 non si sono verificati cambi al vertice, la coppia Venezia-Milano procede spedita e guida la classifica a quota 34 punti. I campioni d’Italia in carica hanno offerto una grandissima prestazione di fronte ai propri tifosi battendo Cantù 107-83 mentre Milano ha avuto la meglio della Dolomiti Energia Trentino 88-80. Perde terreno dalla coppia di testa Avellino che esce sconfitta dalla trasferta di Varese 82-75 mentre Brescia non riesce a vincere la sfida interna contro la Segafredo Virtus Bologna 66-70. In fondo alla classifica importante successo della Happy Casa Brindisi che vince contro Pesaro 93-83.

Vediamo i risultati completi della 22.a giornata basket maschile A1:

EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino 88-80

The Flexx Pistoia-Grissin Bon Reggio Emilia 74-78

Openjobmetis Varese-Sidigas Avellino 82-75

Germani Basket Brescia-Segafredo Virtus Bologna 66-70

Happy Casa Brindisi – VL Pesaro 93-83

Betaland Capo d’Orlando- Banco di Sardegna Sassari 89-103

Umana Reyer Venezia- Red October Cantù 107-83

Vanoli Cremona-Fiat Torino 92-70

Vediamo la classifica completa:

Umana Reyer Venezia 34, EA7 Emporio Armani Milano 34, Sidigas Avellino 30, Germani Basket Brescia 28, Segafredo Virtus Bologna 24, Banco di Sardegna Sassari 24, Fiat Torino 24, Dolomiti Energia Trentino 22, Red October Cantù 22, Vanoli Cremona 22, Grissin Bon Reggio Emilia 20, Openjobmetis Varese 18, Happy Casa Brindisi 14, The Flexx Pistoia 14, Betaland Capo d’Orlando 10, VL Pesaro 10

Brescia e Reggio Emilia una gara da recuperare.