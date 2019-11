Grissin Bon-Virtus Segafredo Bologna: streaming e diretta tv Eurosport, domenica 03 novembre 2019. Domenica 03 novembre alle ore 17.00 al PalaBigi di Reggio Emilia, Grissin Bon-Virtus Sagafredo Bologna scenderanno in campo sul parquet per sfidarsi nel match della settima giornata del campionato Serie A di basket. Andiamo a vedere la presentazione del match e come seguire la sfida in diretta tv e streaming.



Grissin Bon-Virtus Segafredo Bologna, presentazione del match

Grissin Bon e Virtus Segafredo Bologna scendono in campo sul parquet del PalaBigi nel big match valido per il 7° turno del campionato di Serie A.

Tutto esaurito. Non ci sarà neanche un posto disponibile nel catino biancorosso di via Guasco. L’unico precedente è per i playoff di Eurocup 2017-2018, ma per una gara di campionato si tratterà di una prima assoluta. Questo basterebbe e avanzerebbe per presentare

il match contro la Virtus Segafredo Bologna: nella città reggiana si respira un entusiasmo cestistico che non si percepiva da tempo e che fa riaffiorare i bei ricordi del passato.

Grissin Bon-Virtus Segafredo Bologna, come arrivano le due squadre. I biancorossi, quest’anno allenati da coach Buscaglia, sono partiti in sordina, senza proclami e annunci, ma con tanta voglia di lavorare, di farsi il mazzo e dimostrare in campo quello che valgono. Da queste premesse sono arrivate quattro vittorie consecutive, il miglior biglietto da visita per questo big match. Dall’altra parte invece c’è una Virtus che fin dalla prima giornata di questa stagione non si è nascosta: l’obiettivo è tornare a vincere trofei, riportare la squadra al vertice sia in Legabasket che in Europa. Alle parole sono infatti seguiti i fatti: prima la campagna acquisti altisonante, fatta dei vari Teodosic, Markovic, Hunter, Gaines e compagnia cantante, poi sei vittorie in altrettante sfide. La sfida sarà stimolante, sarà difficile, sarà emozionante.

Grissin Bon-Virtus Segafredo Bologna, diretta tv e streaming Eurosport

Gli appassionati di basket potranno seguire il derby emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Segafredo Bologna con palla a due alle ore 17.00, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.45. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Grissin Bon-Virtus Segafredo Bologna è su Eurosport. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Ricordiamo, infine, che il match tra Grissin Bon e Virtus Segafredo Bologna sarà visibile in streaming anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.