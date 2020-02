Team Lebron VS Team Giannis: All Star Game 2020 quintetti titolari

l’NBA All-Star per onorare l’icona Kobe Bryant e sua figlia Gianna cambia il suofformato dopo tre anni. I leader della MVP LeBron James dei Los Angeles Lakers e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks sono nuovamente nominati capitani di squadra e hanno già scelto i loro compagni di squadra preferiti. In quisti all star game 2020 quintetti titolari sono: nel team LeBron LeBron James (Lakers) Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks), James Harden (Rockets). Le riserve sono: Damian Lillard (Blazer), Ben Simmons (Sixers), Nikola Jokic (Nuggets), Jayson Tatum (Celtics), Chris Paul (Thunder), Russell Westbrook (Rockets), Domantas Sabonis (Pacers). Nel team Giannis il quintetto è formato da Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers), Pascal Siakam (Raptors), Kemba Walker (Celtics), Trae Young (Hawks). Le riserve sono: Khris Middleton (Bucks), Bam Adebayo (Heat), Rudy Gobert (Jazz), Jimmy Butler (Heat), Kyle Lowry (Raptors), Brandon Ingram (Pellicani), Donovan Mitchell (Jazz). Il Team LeBron ha persino il lusso di avere due dei migliori uomini di passaggio della lega in questo momento Nikola Jokic e Domantas Sabonis. Gli ultimi giochi All-Star sono stati castigati da esperti per presunta mancanza di difesa, ma quest’anno sono uno dei più competitivi. Luka Doncic è anche un eccellente passante e dovrebbe stupire nella sua prima apparizione in All-Star. Si preannuncia una gara affascinante e inusuale.