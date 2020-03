Orlando Magic – Portland Trail Blazers : dove vedere la partita in diretta TV, streaming e in differita

Questa notte, 3 Marzo, alle ore 1:00 italiane, gli Orlando Magic ospitano in Florida, all’Amway Center, i Portland Trail Blazers. Gli Orlando Magic di Aaron Gordon sono in piena corsa playoff ad Est, rivestendo la settima posizione, ad una vittoria di vantaggio dai Brooklyn Nets ottavi. Nell’ultima partita sono stati sconfitti di misura per 113-114 dai San Antonio Spurs, mentre precedentemente ne hanno vinte tre di fila. Storia diversa è invece quella della franchigia dell’Oregon i quali, sorprendentemente dodicesimi e lontani quattro posizioni dalla zona playoff, stanno vivendo un brutto periodo lontani da casa. I Trail Blazers infatti sono in road trip, con ben 2 sconfitte nelle ultime 2 partite, rispettivamente in casa dei Pacers e degli Hawks. Le due squadre si sono già incontrate prima di ora in questa stagione, il 21 Dicembre scorso, con una vittoria per 118-103 di Portland al Moda Center.

La questione infortuni

Gli infortuni da ambo le parti, per questo match, sono molto gravi: da una parte Aaron Gordon potrebbe rimane nei box, assieme ad Isaac ed Aminu; dall’altra, oltre a Collins, Hood e Nurkic, mancherà all’appello anche la superstar Damian Lillard.

Dove vedere la partita?

La partita Orlando Magic – Portland Trail Blazers sarà visibile su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky) a partire dall’una di questa notte. Si potrà seguire anche via streaming, disponendo di un abbonamento a Sky Go. La replica del match sarà trasmesso domani, 3 Marzo, alle ore 10 e 16 sempre su Sky Sport NBA HD. Per quanto riguarda la telecronaca, non sarà a cura di nessun commentatore italiano, quindi verrà trasmessa quella originale (USA).