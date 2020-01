Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano: diretta streaming, dove vedere Eurolega oggi 16 gennaio

Questa sera alle ore 20.05 alla Yad-Eliyahu Arena, Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano-Zenit si affronteranno per il match della 20.a giornata (terza del girone di ritorno) della regular season di Eurolega.

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, presentazione del match

Gara molto importante per la classifica della massima competizione europea che vede attualmente la formazione di casa al terzo posto con 26 punti (13 vittorie-6 sconfitte) insieme a CSKA Mosca e Barcellona e gli ospiti sono al settimo posto con 20 punti (10 successi-9 ko) ma con Stella Rossa e Valencia che seguono subito dietro con 18.

Gli israeliani di coach Giannis Sfairopoulos vengono da due belle vittorie consecutive: la scorsa settimana grazie al 95-89 sul campo dell’Alba Berlino e martedì scorso in casa contro il Barcellona per 92-85 in un vero e proprio spareggio per le prime posizioni. Per l’Olimpia la chiave del match sarà limitare il playmaker statunitense naturalizzato turco Scottie Wibekin che segna sedici punti e fornisce tre assist a partita ma soprattutto è il migliore per triple realizzate con un ottimo 62 su 135 (45.9 %). Ricordiamo poi che il Maccabi in questa stagione, tra campionato nazionale ed Eurolega è ancora imbattuta in casa e in patria comanda in classifica con 28 punti in 14 incontro con un percorso netto ancora senza sconfitte.

Gli uomini di Ettore Messina dopo aver vinto il doppio turno casalingo di inizio gennaio contro Zenit e Panathinaikos rispettivamente per 73-72 e 96-97, martedì si è dovuta arrendere in trasferta all’Anadolu Efes Istanbul che ha vinto piuttosto nettamente per 88-68 dimostrando semmai ce ne fosse stato bisogno perchè è prima in classifica con 32 punti con solo tre sconfitte in 19 match disputati.

Purtroppo anche nell’incontro odierno la formazione milanese dovrà fare a meno di Jeff Brooks (stiramento del bicipite femorale della coscia destra) e Riccardo Moraschini (stiramento del gemello mediale della gamba sinistra) e dunque due assenze molto pesanti nel momento clou della stagione che vedrà i lombardi dopo oggi, impegnati in altre tre trasferte (Brescia e Trieste in campionato e Fenerbache in Eurolega).

Coach Messina si dovrà affidare soprattutto al trio Rodriguez, Micov e Scola che non solo nel match d’andata avevano realizzato in tre 51 punti (sui 92 complessivi), ma di media ne fanno 35 a gara e dunque sarà molto importante che questi tre giochino al massimo per provare a fare il colpaccio in terra israeliana.

I precedenti tra le due squadre sono 17 e vede gli israeliani avanti 11-6, anche se nel match del girone d’andata giocato al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 19 novembre, ha visto prevalere l’Olimpia per 92-88 al termine di 40 minuti molto equilibrati ed emozionanti.

Gli arbitri della gara saranno lo spagnolo Juan Carlo Garcia, il serbo Milivoje Jovcic e il portoghese Sergio Silva.

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per la 20.a giornata della regular season di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano- con palla a due alle ore 20.05, sarà visibile dalle ore 19.50 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.