Playoff Nba, gara 2 primo turno, ai Philadelphia 76ers di Belinelli non riesce il bis

Si riporta in parità la serie tra i Philadelphia 76ers di Marco Belinelli e i Miami Heat che vincono 103-113 riportando quindi in equilibrio questo primo turno nella Western Conference. Non e’ riuscita Philadelphia a ripetere il bell’esordio che l’aveva vista vittoriosa in gara 1 in maniera perentoria (130-103) con un super Belinelli autore di 25 punti. Grande reazione di Miami che conferma lo spirito dei playoff nba, può succedere tutto e il contrario di tutto, in questa sfida Belinelli ha chiuso il match con 16 punti in 30 minuti, hanno provato a portare la squadra alla vittoria Saric e Simmons che hanno chiuso rispettivamente con 23 e 24 punti, ma dall’altra parte ottima prestazione di Dwayne Wade che firma 28 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. La serie si sposta ora a Miami , gara 3 in programma venerdì 20 Aprile 01.00.

Nell’altra sfida che si giocava nella notte, vince ancora portandosi sul 2-0 nella serie Golden State contro i San Antonio Spurs . C’era curiosità nel vedere l’eventuale reazione della squadra di Popovich dopo la batosta di gara 1 terminata 113-92, vince ancora Golden State 116-101, grandissime prestazioni per Klay Thompson autore di 31 punti e 5 assist e Kevin Durant , 32 i punti per lui con 6 assist. Dall’altra parte non sono bastati i 34 punti di Aldridge per tenere testa a Golden State.

Ci si sposta ora a San Antonio, gara 3 in programma venerdì 20 Aprile 03.30.