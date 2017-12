Basket, Serie A2 risultati e classifiche del 23 Dicembre

Tutto quello che è successo nei due gironi della Serie A2 della Lega Nazionale di Pallacanestro maschile, Girone Est e Girone Ovest. Due squadre solitarie in testa in entrambe i gironi. La Alma Pallacanestro Trieste e la Novipiù Casale Monferrato che da stasera sono già campioni d’inverno e qualificate alla Final Eight di Coppa Italia di Jesi (2-4 marzo). Seguite a ruota da Montegranaro e Biella. Nei match di stasera da segnalare nel Girone Est le affermazioni di Udine, Bologna, Imola, Forlì, Verona dopo i tempi supplementari, Ferrara e Mantova a domicilio di Ravenna. Nel Girone Ovest vittorie per Tortona, Legnano, Trapani e Agrigento. Sugli scudi le squadre laziali. La Benacquista Latina sconfigge a domicilio la quotata Treviglio e si candida come una delle sorprese del girone, l’obiettivo della final eight di coppa Italia non è impossibile. La NPC Rieti invece al PalaSojurner supera la Basket Academy Cagliari e dopo il cambio del coach dimostra di avere imboccato la strada giusta per giocare un ruolo diverso nel torneo rispetto alla semplice salvezza. Domani alle ore 12.00, diretta su Sportitalia, il derby di Roma tra la Virtus e la Eurobasket. Le due squadre della Capitale partite con ben altre ambizioni si ritrovano a veleggiare nei bassifondi della graduatoria. Una vittoria potrebbe dare lo slancio giusto a cambiare la situazione. Partita dal pronostico indecifrabile. Lo scorso anno finì con una vittoria per parte.

I RISULTATI DELLA SERIE A2

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE EST 13^ giornata

G.S.A. Udine-XL Extralight Montegranaro 79-75

Consultinvest Bologna-Roseto Sharks 68-56

Andrea Costa Imola Basket-De’ Longhi Treviso 79-62

Unieuro Forlì-Termoforgia Jesi 85-82

Agribertocchi Orzinuovi-Tezenis Verona 89-93 d. 1 t.s.

Alma Pallacanestro Trieste-Assigeco Piacenza 92-60

Bondi Ferrara-Bergamo 103-58

OraSì Ravenna-Dinamica Generale Mantova 90-96

Classifica:

Alma Pallacanestro Trieste 24, XL Extralight Montegranaro 18, Consultinvest Bologna 18, G.S.A. Udine 18, Dinamica Generale Mantova 16, OraSì Ravenna 16, Termoforgia Jesi 14, Tezenis Verona 14, Andrea Costa Imola Basket 12, Bondi Ferrara 12, De’ Longhi Treviso 10, Unieuro Forlì 10, Assigeco Piacenza 10, Agribertocchi Orzinuovi 6, Bergamo 6, Roseto Sharks 4

Alma Pallacanestro Trieste già campione d’inverno e qualificata alla Final Eight di Coppa Italia di Jesi (2-4 marzo)

Prossimo turno (14^ giornata):

29/12/2017 20:30 Dinamica Generale Mantova-Agribertocchi Orzinuovi

29/12/2017 20:30 G.S.A. Udine-Alma Pallacanestro Trieste (diretta su Sportitalia)

29/12/2017 20:30 De’ Longhi Treviso-Roseto Sharks

29/12/2017 20:30 Termoforgia Jesi-Bondi Ferrara

29/12/2017 20:30 Tezenis Verona-Unieuro Forlì

29/12/2017 20:30 Assigeco Piacenza-Consultinvest Bologna

29/12/2017 20:30 Bergamo-OraSì Ravenna

30/12/2017 20:30 XL Extralight Montegranaro-Andrea Costa Imola Basket

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE OVEST 13^ giornata

Bertram Tortona-Givova Scafati 64-60

FCL Contract Legnano-Soundreef Siena 82-72

Novipiù Casale Monferrato-Eurotrend Biella 83-72

Lighthouse Trapani-Metextra Reggio Calabria 88-74

Cuore Napoli Basket-Moncada Agrigento 81-89

Remer Treviglio-Benacquista Assicurazioni Latina 91-100

NPC Rieti-Pasta Cellino Cagliari 84-70

Virtus Roma-Leonis Eurobasket Roma posticipata a domani, 24/12/2017 12:00 (diretta su Sportitalia)

Classifica:

Novipiù Casale Monferrato 22, Eurotrend Biella 18, Lighthouse Trapani 18, Moncada Agrigento 16, Bertram Tortona 16, Givova Scafati* 14, FCL Contract Legnano* 14, Benacquista Assicurazioni Latina 14, Pasta Cellino Cagliari 14, NPC Rieti 12, Soundreef Siena 10, Metextra Reggio Calabria 10, Leonis Eurobasket Roma* 8, Remer Treviglio 8, Virtus Roma* 6, Cuore Napoli Basket 4

*Una partita in meno

Novipiù Casale Monferrato già campione d’inverno e qualificata alla Final Eight di Coppa Italia di Jesi (2-4 marzo)

Prossimo turno (14^ giornata):

29/12/2017 20:30 Givova Scafati-Remer Treviglio

29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella-Cuore Napoli Basket

29/12/2017 20:30 Leonis Eurobasket Roma-NPC Rieti

29/12/2017 20:30 Soundreef Siena-Virtus Roma

29/12/2017 20:30 Benacquista Assicurazioni Latina-Lighthouse Trapani

29/12/2017 20:30 Pasta Cellino Cagliari-Bertram Tortona

29/12/2017 20:30 Metextra Reggio Calabria-Moncada Agrigento

30/12/2017 20:30 FCL Contract Legnano-Novipiù Casale Monferrato