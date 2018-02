Ecco tutto quello che è successo nei due gironi della Serie A2 della Lega Nazionale di Pallacanestro maschile, Girone Est e Girone Ovest. Una coppia in testa nel Girone Est, Trieste e Fortitudo Bologna, fuga solitaria di Casale Monferrato nel Girone Ovest. Vediamo il dettaglio. Ad Est riprende la marcia di Trieste che supera agevolmente Ravenna. Gli risponde colpo su colpo la Fortitudo Bologna che espugna il campo di Verona. Ad Ovest Casale Monferrato supera la Virtus Roma e si mantiene salda in vetta. Tiene il passo Biella che supera Latina. Brutto ko interno per Scafati che perde con Reggio Calabria. Molto bene la NPC Rieti che ha preso un buon ritmo, oggi al PalaSojurner ha messo ko Trapani ed ora è in piena corsa per un posto nei playoff. Chiudono il turno i posticipi di domani: Leonis Roma-Soundreef Siena e Bergamo-Termoforgia Jesi. Ecco il recap completo dei risultati, le nuove classifiche e il prossimo turno.

Serie A2 Girone Est 21^ giornata

De’ Longhi Treviso-Dinamica Generale Mantova 84-67

Bondi Ferrara-G.S.A. Udine 92-77

Andrea Costa Imola Basket-Agribertocchi Orzinuovi 90-84

Assigeco Piacenza-Roseto Sharks 72-67

Alma Pallacanestro Trieste-OraSì Ravenna 97-79

Unieuro Forlì-XL Extralight Montegranaro 95-84

Tezenis Verona-Consultinvest Bologna 54-67

Bergamo-Termoforgia Jesi posticipata al 12/02/2018 21:00

Classifica Serie A2 Girone Est

Alma Pallacanestro Trieste 32, Consultinvest Bologna 32, G.S.A. Udine 26, De’ Longhi Treviso 26, XL Extralight Montegranaro 26, Tezenis Verona 26, OraSì Ravenna 24, Dinamica Generale Mantova 22, Bondi Ferrara 22, Andrea Costa Imola Basket 22, Termoforgia Jesi* 20, Unieuro Forlì 18, Assigeco Piacenza 16, Bergamo* 8, Agribertocchi Orzinuovi 8, Roseto Sharks 6

*Una partita in meno

Prossimo turno (22^ giornata, settima di ritorno)

18/02/2018 12:00 De’ Longhi Treviso-Alma Pallacanestro Trieste (diretta su Sportitalia)

18/02/2018 18:00 XL Extralight Montegranaro-Termoforgia Jesi

18/02/2018 18:00 G.S.A. Udine-Tezenis Verona

18/02/2018 18:00 Dinamica Generale Mantova-Assigeco Piacenza

18/02/2018 18:00 Roseto Sharks-Bergamo

18/02/2018 18:00 Agribertocchi Orzinuovi-Bondi Ferrara

18/02/2018 18:00 OraSì Ravenna-Unieuro Forlì

19/02/2018 20:30 Consultinvest Bologna-Andrea Costa Imola Basket

Serie A2 Girone Ovest 21^ giornata

Novipiù Casale Monferrato-Virtus Roma 73-62

Cuore Napoli Basket-Bertram Tortona 82-84

NPC Rieti-Lighthouse Trapani 82-75

Pasta Cellino Cagliari-Moncada Agrigento 73-95

FCL Contract Legnano-Remer Treviglio 81-58

Eurotrend Biella-Benacquista Assicurazioni Latina 81-78

Givova Scafati-Metextra Reggio Calabria 72-76

Leonis Roma-Soundreef Siena posticipata al 12/02/2018 20:30

Classifica Serie A2 Girone Ovest

Novipiù Casale Monferrato 34, Eurotrend Biella 28, Givova Scafati 28, FCL Contract Legnano* 26, Bertram Tortona 26, Lighthouse Trapani 22, Metextra Reggio Calabria 22, Moncada Agrigento 20, Benacquista Assicurazioni Latina 20, NPC Rieti 20, Pasta Cellino Cagliari 20, Soundreef Siena* 16, Leonis Eurobasket Roma* 16, Remer Treviglio 16, Virtus Roma 12, Cuore Napoli Basket* 6

*Una partita in meno

Prossimo turno (22^ giornata, settima di ritorno)

17/02/2018 20:30 Benacquista Assicurazioni Latina-Leonis Roma

17/02/2018 21:00 Lighthouse Trapani-Novipiù Casale Monferrato

18/02/2018 17:30 Remer Treviglio-Pasta Cellino Cagliari

18/02/2018 18:00 Virtus Roma-Cuore Napoli Basket

18/02/2018 18:00 Bertram Tortona-NPC Rieti

18/02/2018 18:00 Moncada Agrigento-Givova Scafati

18/02/2018 18:00 Soundreef Siena-Eurotrend Biella

18/02/2018 18:00 Metextra Reggio Calabria-FCL Contract Legnano